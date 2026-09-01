Visit Cullera abre un nuevo frente de promoción turística en el norte de Alemania

Cullera no espera a que acabe el verano y sigue promocionándose para conquistar nuevos turistas. Y es que de la mano de Visit Cullera, y con el apoyo del Instituto Cervantes de Bremen y de Turespaña, la ciudad está buscando nuevas vías de promoción turística en el norte de Alemania.

El objetivo es seguir impulsando la ciudad como un destino mediterráneo de excelencia para el turista alemán, el segundo mercado emisor internacional del municipio solo por detrás del francés, en un contexto creciente donde uno de cada cuatro visitantes de Cullera es extranjero.

Por eso, por primera vez se ha desarrollado una acción promocional en la ciudad de Bremen donde se ha presentado, en el Instituto Cervantes, todo su atractivo turístico y su capacidad gastronómica de la mano del Club de Producto ‘Artesanos del Arroz’. Allí mismo, los cocineros Paco Rocher del restaurante Casa Rocher, y David Zorrilla del restaurante Casa Salvador, han realizado un showcooking y degustación de una paella ante periodistas y críticos gastronómicos, agencias de viajes y touroperadores, mostrando una vez más por qué Cullera es la capital gastronómica del arroz.

Cullera cierra agosto con un 92% de ocupación hotelera

Precisamente, Cullera ha cerrado el mes de agosto con un 92% de ocupación hotelera, un dato que demuestra la confianza que tanto el público nacional como el internacional continúan teniendo con Cullera como un destino turístico de excelencia. La capacidad de la ciudad para ofrecer una experiencia completa, que combina un entorno natural privilegiado, una gastronomía con el arroz como gran protagonista y una amplia oferta de ocio, cultura, playas y actividades para todos los públicos, es una de las claves según los datos de la Oficina Turística del municipio.

Además, la temporada estival sigue esta primera quincena de septiembre, con unas previsiones que superan el 70% de ocupación.

Jordi Mayor es el alcalde de Cullera y ha estado en Más de Uno La Ribera.