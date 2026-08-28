Consejos para el sueño en verano y la vuelta de las vacaciones

1. ¿Por qué dormimos peor en verano y cómo afectan el calor y los cambios de horarios a la calidad de nuestro sueño?

2. ¿Es recomendable dormir toda la noche con el aire acondicionado o con el ventilador? ¿Qué temperatura y qué condiciones son las más adecuadas para descansar bien?

3. En verano también solemos hacer más siesta. ¿Es beneficiosa? ¿Cuánto debería durar y a qué hora deberíamos hacerla para que no interfiera con el sueño nocturno?

4. Vamos con algunos mitos del verano: ¿una ducha fría antes de acostarnos ayuda a dormir?, ¿es mejor dormir desnudo cuando hace mucho calor?, ¿sacar los pies fuera de la sábana ayuda a refrescarnos?, ¿una cerveza o una copa de vino pueden ayudarnos a conciliar el sueño?

5. A finales de agosto muchas personas empiezan a volver al trabajo y a sus horarios habituales después de semanas acostándose y levantándose más tarde. ¿Puede esa vuelta a la rutina afectar al sueño? ¿Cómo deberíamos recuperar nuestros horarios para que la adaptación sea más fácil?