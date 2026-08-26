La Diputación financia la recuperación de la cisterna del antiguo palacio señorial que guarda la historia de Alberic

La Cisterna de Alberic es mucho más que piedra y agua, es una infraestructura que explica cómo se han organizado históricamente las vecinas y vecinos del pueblo y un símbolo identitario para quienes habitan el municipio de la Ribera Alta. La Diputación de València, a través de la delegación de Memoria Democrática, invertirá 210.000 euros para recuperar el único elemento que se salvó de la demolición del Palacio Señorial en el siglo XIX, una cisterna que durante la Guerra Civil fue utilizada como refugio antiaéreo.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, explica que la cisterna se construyó a la vez que el castillo o palacio de la plaza Mayor, y a diferencia de otras poblaciones reales habitadas por cristianos, las murallas solo envolvían la fortificación en el centro del pueblo y no la población al completo. “Este detalle explica la historia de Alberic desde el siglo XIII, en tiempos del señorío con vasallos musulmanes. La cisterna suministraba agua al castillo y a las casas, convirtiéndose en una infraestructura colectiva, y con el paso del tiempo, según la leyenda, los nuevos pobladores cristianos no solo la mantuvieron, sino que construyeron un canal desde la Acequia Real del Júcar para llevar agua potable al depósito”.

Carratalá, que señala que las obras para rehabilitar la cisterna están en proceso de licitación y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, insiste en el valor identitario de este bien patrimonial. “Entre el siglo XVII y el XVIII tenemos evidencias del uso continuado de la cisterna, como la propuesta de que tuviera luz de noche o los gastos de mantenimiento que se financiaban con ingresos municipales. Fue lo único que quedó del palacio señorial cuando el pueblo se emancipó de los duques del Infantado a mediados del siglo XIX“, apunta el alcalde, quien agradece a la Diputación la ayuda para recuperar y hacer visitable este espacio de 500 metros cuadrados que guarda la historia de Alberic.