Nace en Cullera LaDemo, el primer festival que une cultura digital, conciertos y humor para la generación Z

Soge Culebra, una de las voces de referencia del panorama de la música urbana actual, se une a LaDemo Festival como cabeza de cartel musical. El festival suma así un nuevo nombre a una programación que ya cuenta con los podcast dirigidos a la generación Z El Orden Mundial y WATIF TV, liderado por el periodista Emilio Doménech (@nanisimo), los humoristas Ignatius Farray y Yunez Chaib, mesas de debate con analistas y sociólogos como Berna León o un taller a cargo de Fundación Maldita.es, especializada en combatir la desinformación.

LaDemo, una propuesta dirigida a la generación Z que aúna debates en torno a la cultura digital y la democracia, música en directo y humor, nace con el propósito de crear un espacio donde debatir lejos de la polarización y celebrará su primera edición el próximo 5 de septiembre en la playa de Cullera, en el recinto de Medusa Beach Festival.

Soge Culebra es una de las voces más reconocibles del panorama musical urbano español. Cantante y compositor, inició su trayectoría compartiendo canciones en YouTube, hasta que en 2018 publicó su primer álbum de estudio, Mar de Cristal, con el que dio el salto a la escena profesional. Actualmente suma más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 300 millones de reproducciones en YouTube.

Cultura digital y democracia, los grandes temas de LaDemo

En el festival se debatirá sobre tecnología, Inteligencia Artificial, políticas públicas y redes sociales. Además se abordarán temas como las nuevas formas de participación democrática, la soberanía tecnológica ante el desafío de los tecnooligarcas, el rol de los influencers en la publicidad digital, cómo combatir la manosfera, la crisis climática, y la desinformación en redes sociales y medios de comunicación.

Dentro de su programación el festival integrará también ‘El Encuentro València’, iniciativa impulsada por el Consejo de la Juventud de España, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad y el Consell Valencià de la Joventut, dentro del proyecto Democracia con Z, que participará con un podcast dedicado a cómo la tecnología y la soledad afectan a nuestra la salud mental; un mural colectivo para conocer las opiniones de la juventud o actividades culturales como una muixeranga.

La entrada se puede adquirir en la plataforma DICE por ocho euros y lo recaudado se destinará a la ONG SOMLLAR, dedicada a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

LaDemo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, el Consejo de la Juventud, el Consell Valencià de la Joventut, el Ministerio de Juventud e Infancia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Universitat de València.

Carles Córdoba es codirector del festival.