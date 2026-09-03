salud

4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual

Con la doctora Ángela Franco, Coordinadora de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de salud de Alzira II, y Ginecóloga

Luis Méndez

La Ribera |

Dra. Ángela Franco

1. El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Cuando hablamos de salud sexual, ¿de qué estamos hablando exactamente?

2. ¿Por qué es importante seguir visibilizando este tema y qué entendemos hoy por salud sexual?

3. ¿Seguimos teniendo hoy en día muchos mitos y falsas creencias sobre la sexualidad? ¿Cuáles son los que más os encontráis en consulta?

4. En el día a día, ¿cuáles son las prácticas o hábitos que ayudan a mantener una buena salud sexual y que a veces pasamos por alto?

5. Desde las Unidades de Salud Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud de la Ribera, ¿cuáles son las principales dudas o problemas que plantean los jóvenes en relación con su salud sexual? Y en términos generales ¿Qué servicios ofrecen estas Unidades?

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