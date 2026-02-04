Villahermosa Residencial abre al público su chalet piloto en Vistahermosa Norte

Villahermosa Residencial ha dado un nuevo paso en su desarrollo con la apertura al público de su chalet piloto, situado en Vistahermosa Norte, una de las zonas residenciales con mayor demanda y proyección de Alicante. Desde ahora, los interesados pueden visitar la vivienda piloto y conocer de primera mano cómo serán los espacios, los acabados y las soluciones constructivas de este proyecto unifamiliar.

La promoción está impulsada por Valialco, marca desarrollada por Doalco y Grupo Cívica, dos empresas con una amplia trayectoria en el sector de la construcción. El conjunto residencial está formado por 21 chalets pareados de altas prestaciones, distribuidos en cuatro alturas, con dos plantas principales, torreón con solárium, garaje y un amplio sótano polivalente.

Cada una de las viviendas ofrece 350 metros cuadrados útiles, con jardines privados, patio inglés, terrazas y un sistema de domótica de última generación orientado a mejorar tanto el confort como la eficiencia del hogar.

Calidades premium y diseño pensado para el confort

La visita al chalet piloto permite comprobar la apuesta del proyecto por una selección cuidada de materiales. En las viviendas destacan los aislamientos térmicos de altas prestaciones, la carpintería de calidad superior y los suelos premium, junto con el equipamiento de cocinas y baños con mobiliario, griferías y electrodomésticos de primeras marcas.

Una elección de calidades que responde al objetivo de Valialco de ofrecer viviendas eficientes y confortables, con un diseño pensado para dar respuesta a las necesidades de un comprador exigente, sin renunciar a la funcionalidad ni a la durabilidad de los materiales.

Zonas comunes y entorno privilegiado

Más allá de las viviendas, Villahermosa Residencial se articula en torno a una amplia zona común ajardinada que concentrará los espacios compartidos del conjunto. El residencial contará con piscina comunitaria, gimnasio y club social, concebidos como áreas de encuentro, ocio y bienestar para los residentes.

El complejo incorpora además medidas de seguridad como caseta de control de acceso, valla perimetral, cámaras de vigilancia y videoporteros, con el objetivo de garantizar un entorno tranquilo.

Todo ello en una ubicación que combina el carácter residencial de Vistahermosa Norte con la cercanía al centro de Alicante, la avenida de Denia, las playas, los principales centros educativos y sanitarios, y una amplia oferta comercial, gastronómica y cultural.

Ya es posible concertar visitas a través del teléfono 681 318 833 y consultar toda la información, el catálogo y la ubicación de la promoción en la web oficial de Villahermosa Residencial.