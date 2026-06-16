DURANTE EL VERANO

Vuelve el mercadillo de Urbanova desde este jueves 18 de junio

El mercadillo de Urbanova abre el día 18 con nuevos puestos de alimentos y artesanía para los cuatro meses de verano

Redacción

Alicante |

El mercadillo de Urbanova
El mercadillo de Urbanova | Ayuntamiento de Alicante

El mercadillo estival de Urbanova vuelve este jueves 18 de junio, en horario de tarde, de 16 a 23 horas. En total se han autorizado 26 puestos de alimentación y textil desde el área de Comercio y Mercados del Ayuntamiento, que se instalarán en la calle Músico José Mira Figueroa, entre carretera del Saladar y Profesor Rafael Casasemper, todos los jueves hasta el 17 de septiembre.

El mercadillo está organizado por la asociación Provincial Autónoma de Vendedores en Mercados y se pone en marcha por tercer año consecutivo en la época estival a petición de los vecinos durante cuatro meses, de junio a mediados de septiembre, todos los jueves.

Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida en la zona de Urbanova, las ventas y afluencia de público son muy positivas y tanto vecinos como comerciantes quedaron muy contentos, y por ello se abre de nuevo en esta zona costera de Alicante para abastecer de alimentos tanto a las personas que nos visitan para pasar el verano como a los alicantinos evitando tener que desplazarse a otros mercados y zonas para realizar sus compras.

La playa de Urbanova de Alicante
La playa de Urbanova de Alicante | Ayuntamiento de Alicante

El mercadillo dota a esta zona turística de Alicante, que cuenta con muchas viviendas y una gran afluencia de turistas, de unos comercios de productos básicos de alimentos, así como de puestos de artesanía.

Estos mercadillos cuentan con productos de kilómetro cero de calidad y los ciudadanos apuestan por comprar en ellos para realizar las compras de bienes diarios, y cada vez son más los clientes que acuden los jueves por la calidad de sus productos como por el trato personalizado de sus comerciantes.

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