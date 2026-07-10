Verano de Músicas ofrece 21 conciertos de diferentes estilos hasta el 15 de agosto

El ciclo ‘Verano de Músicas 2026’ ha arrancado en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante y se desarrollará hasta el 15 de agosto con un total de 21 conciertos programados de diferentes estilos musicales. El proyecto combina conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y de las cuatro sociedades musicales de Alicante, la Unión Musical ‘Ciudad de Asís’, ‘L´Harmonia Societat Musical d´Alacant’, Sociedad Musical ‘La Amistad’ de Villafranqueza y la Agrupación Musical de la SCD Carolinas.

El programa también cuenta con otras actuaciones de diferentes grupos y estilos musicales y da prioridad a artistas locales y de la zona para presentar una programación variada que incluye, música sinfónica, corales, danza, teatro musical, pop- rock, blues y jazz, entre otros.

De esta forma, ‘Verano de Músicas’ toma el testigo musical del ‘Summer Brass Festival Alicante’, que ha cumplido 15 ediciones este año y que entre los pasados días 2 y 6 de julio reunió a 60 músicos profesionales y cinco grupos diferentes de concierto en un certamen que combina formación musical especializada, conciertos y actividades pedagógicas.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali ha destacado que “la programación de la actividad cultural en verano busca que alicantinos y visitantes de todas las edades disfruten de música y espectáculos de manera fácil y accesible”. Los dos ciclos musicales, Verano de Músicas y el Summer Brass Festival “están ya muy consolidados y el público los espera cada verano para elegir los conciertos a los que ir dentro de una agenda de ocio y cultura estival cada vez más interesante en Alicante”.

Programación de Verano de Músicas:

JULIO

Día 10, viernes 21:00h

Mailers. Pop- rock

Día 11, sábado 21:00h

Conjunto Coral Alquimia junto al Coro Polifónico Gaspare Spontini (italia)

Día 12, domingo 20:00h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 16, jueves 20:00h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 17, viernes 21:00h

Vera Lu Quintet, jazz vocal “bloom”

Día 19, domingo 20:00h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 23, jueves 20:00h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 24, viernes 21:00h

Compañía de Danza Española y flamenco José Soriano “Tronía”

Día 25, sábado 21:00h

Agrupación Musical SCD Carolinas

Día 26, domingo 20:00h

Coral Tabaquera junto a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante “Tarde de zarzuela”

Día 30, jueves 21:00h

María Carbonell Blues Nood, Bues, R&B

Día 31, viernes 21:00h

Pilar Arejo “Retorno”

Agosto

Día 1 sábado21:00h

L´Harmonia Societat Musical d´Alacant, “Un viaje de España al Caribe”

Día 7, viernes 21:00h

Slideboy Vegas & his blues buddies. Blues

Día 8, sábado 21:00h

Sociedad Musical “La Amistad” de Villafranqueza

Día 9, domingo 19:30h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 13, jueves19:30h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Día 14, viernes 21:00h

Asociación Cultural Aura, “Nuestro último verano: una historia de Mamma mia”

Día 15, sábado19:30h

Banda Sinfónica Municipal de Alicante