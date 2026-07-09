Detenidos dos trabajadores de una discoteca de Alicante por una presunta agresión sexual contra dos jóvenes, una de ellas de menor de edad

La Policía Nacional ha detenido a dos empleados de una discoteca de Alicante por su presunta implicación una agresión sexual denunciada por dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

Ocurrió en la madrugada del sábado 27 de junio según han denunciado las víctimas, dos jóvenes de 17 y 18 años que accedieron al local después de haber sido invitadas por un ‘relaciones públicas’. Allí, habrían entablado una conversación con los dos trabajadores que las invitaron a varias consumiciones.

Las denuncias

La menor relató que, en un momento de la noche, fue al aseo acompañada por uno de ellos y aunque el encuentro comenzó de forma consentida, la situación cambió cuando el ahora detenido, sobrepasó los límites que ella le marcó. La joven sostiene que le pidió que se detuviera y que manifestó su intención de marcharse. Sin embargo, el empleado habría continuado y la menor acabó denunciando una agresión sexual con penetración.

La otra víctima de 18 años ha denunciado que el otro detenido supuestamente le hizo tocamientos en las nalgas y los pechos sin su consentimiento.