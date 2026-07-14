Vectalia reafirma su compromiso con un modelo de gestión responsable con impacto social y medioambiental

El grupo Vectalia ha publicado la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 2025, un documento que recoge los compromisos de la empresa y las principales acciones e iniciativas desarrolladas durante el último año en materia de sostenibilidad, compromiso social, formación, cultura y protección del medio ambiente. A través de esta, se pone de manifiesto su apuesta por un modelo de crecimiento responsable, centrado en las personas y en la generación de un impacto positivo en la sociedad.

Con una plantilla que ronda las 6.000 personas, Vectalia mantiene una intensa política de colaboración con entidades sociales y colectivos vulnerables, impulsando proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y fomentan la inclusión. Uno de los principales hitos de esta estrategia es la gala solidaria Bienvenida a la Navidad, celebrada cada mes de diciembre y cuya recaudación se destina íntegramente a un proyecto social seleccionado por un comité evaluador.

Gala de Navidad | Vectalia

En la edición de 2025, la entidad beneficiaria fue la Asociación Parkinson Alicante, cuyo proyecto para mejorar la accesibilidad y acondicionar los baños de su centro de día fue el elegido entre las candidaturas presentadas. La iniciativa permitió recaudar 36.475 euros, una aportación que ha hecho posible ejecutar las obras de mejora y seguir avanzando en la atención a las personas usuarias del centro.

En el plano académico, la compañía patrocina los grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (UA) y desarrolla iniciativas a través de la Cátedra Vectalia Movilidad de la UA y de la Cátedra de Enoturismo y Cultura del Vino de la Universidad Miguel Hernández.

En el ámbito medioambiental, continúa avanzando en su estrategia de descarbonización y movilidad sostenible. Para ello, mantiene un proceso constante de renovación hacia modelos de bajas o cero emisiones, además de impulsar soluciones de reparto de última milla mediante vehículos eléctricos.

Con esta memoria, Vectalia reafirma su compromiso con una gestión responsable que integra el desarrollo económico, el bienestar de las personas, el cuidado del entorno y la creación de valor compartido, consolidando la sostenibilidad como uno de los ejes estratégicos del grupo.