Vectalia presenta en FITUR un paseo virtual sobre los servicios que presta al sector turístico

Los visitantes del stand de Vectalia en Fitur podrán disfrutar de un paseo virtual para conocer los servicios que prestan las empresas del grupo. Vectalia participa un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, con un stand en el Pabellón 10, stand 10C-16, en la misma ubicación que en ediciones anteriores. En esta edición se destacará la amplia oferta de servicios que prestan las empresas del grupo Vectalia al sector turístico.

Como grupo especializado en la gestión de la movilidad y los servicios, Vectalia trabaja cada día para conectar personas y experiencias. El lema elegido este año para acudir a FITUR es En Vectalia somos turismo, una frase que resume el compromiso de Vectalia con el sector y que se materializa en los servicios que presta a miles de viajeros cada año: desde cruceristas y grupos organizados que recorren España y Europa, hasta los usuarios del Turibus de Alicante o los viajeros que utilizan sus autobuses para conectar los aeropuertos de Bilbao o Alicante. A esta propuesta integral se suman los servicios auxiliares, como la seguridad privada, las azafatas y la atención al público y los servicios de limpieza para grandes eventos, gestión de información en espacios turísticos, instalaciones deportivas y espacios públicos, garantizando entornos seguros y una experiencia completa en cada destino.

Durante los días del certamen profesional, los responsables del grupo Vectalia mantendrán diversas reuniones de trabajo con clientes y proveedores y se aprovechará la feria para renovar algunos de los compromisos que Vectalia mantiene con la sociedad y la cultura mediante la firma de diversos acuerdos de colaboración.

Una experiencia inmersiva

Como parte de su presencia en FITUR, Vectalia presenta en su stand una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, una activación que permite al visitante recorrer de forma guiada todo lo que el grupo gestiona en materia de turismo. A través de este recorrido virtual, el público se “sube” a un Turibús y, desde una experiencia sentada y explicativa, descubre cómo Vectalia articula la movilidad turística y los servicios asociados en las ciudades, mostrando de manera didáctica y visual su papel en la gestión integral del turismo, desde el transporte hasta los servicios auxiliares.

La Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante organizó en noviembre pasado una jornada sobre “Turismo, movilidad y servicios” en la que se presentó un informe pionero realizado por un grupo de expertos universitarios que cruzaba diferentes variables (censo de población, registro de viviendas, consumo de agua y demanda de servicios públicos como la red de autobuses) que desveló que la mayoría de ciudades turísticas tienen más población flotante de la que muestran las estadísticas oficiales.

La presión asociada al turismo y a la población flotante introduce desafíos específicos en la planificación territorial. La concentración de viviendas turísticas y plazas hoteleras en determinados barrios intensifica el uso del espacio urbano y genera picos de movilidad que deben ser incorporados de manera expresa en los procesos de planificación. En este contexto, resulta fundamental que la movilidad turística se integre como una variable estructural en la ordenación urbana, y no como un fenómeno puntual, especialmente en ciudades con una marcada vocación turística como Alicante.

Sobre grupo Vectalia

El grupo Vectalia emplean en la actualidad a unas 6.000 personas y sus actividades están presentes en más de 300 municipios de toda España, así como en diversas áreas urbanas de Marruecos. Entre sus actividades destacan el transporte urbano, interurbano y regular, así como la gestión de estaciones de autobuses, aparcamientos regulados y en superficie, estaciones de servicio y servicios de reparto ecosostenible de última milla. El grupo dispone además de una importante división de servicios auxiliares, con especial relevancia en el ámbito de la limpieza especializada y la seguridad privada.