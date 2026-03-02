Detenidas tres personas en Alicante por estafar a otra 8.750 euros de una supuesta fianza para salir de prisión

Tres personas, entre los que se encuentran un preso, han sido detenidas en Alicante por su participación en la estafa a un interno del mismo centro penitenciario al que le cobraron 8.750 euros para salir de la cárcel, ha informado este lunes la Policía Nacional.

La víctima denunció que otro interno del centro penitenciario le prometió el contacto de una abogada que le ayudaría a salir de prisión y que supuestamente había negociado con la fiscalía que llevaba su caso su salida previo pago de 8.000 euros en concepto de fianza y otros 1.500 euros por los servicios de la letrada.

Para llevar a cabo la estafa, se utilizó documentación bancaria falsa, transferencias programadas que luego no eran ejecutadas y la supuesta intermediación de una letrada, todo con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima y que ésta realizara las transferencias, que finalmente llegaron a los 8.750 euros.

Los intentos de cobro se trataron de hacer a través de la cuenta bancaria de la pareja del presunto autor, pero por causas ajenas no llegaron a realizarse, por lo que le pidió a la víctima que hiciera la transferencia a través de una empresa de envío de dinero y la madre y la novia del denunciado lo recibieron.

Tras descubrirse el engaño, la víctima trató de reclamar el dinero al supuesto estafador, que trató de dilatar la situación utilizando justificantes de transferencias falsas con la intención de aparentar una devolución que nunca realizó.

Los detenidos, un varón de 28 años y dos mujeres, de 29 y 63 años, han sido acusados de los delitos de estafa y apropiación indebida, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.