Vectalia se adhiere a Alicante Renace con la reforestación de 200 árboles en el Monte Orgegia

La empresa Vectalia se suma al proyecto Alicante Renace mediante la organización de una jornada de voluntariado ambiental dirigida a su plantilla en Alicante, en la que se llevará a cabo la plantación de 200 árboles y la siembra de 5.000 semillas, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad y a la mejora del entorno natural del municipio. La iniciativa tendrá lugar el próximo 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el entorno del Monte Orgegia, donde se aplicará un enfoque avanzado de restauración ecológica adaptado a ecosistemas mediterráneos afectados por el estrés hídrico, la degradación del suelo y la fragmentación de hábitats, en una acción conjunta entre el equipo de Vectalia y el proyecto Alicante Renace.

En el marco de esta acción también se llevarán a cabo acciones como la limpieza de la zona, desescombrado, retirada de residuos, instalación de riego por goteo, mejora de accesos y la colocación de cartelería y señalización informativa.

De esta manera, Vectalia, empresa responsable de la gestión del transporte urbano en Alicante y su área metropolitana, así como de servicios de estacionamiento regulado, grúa municipal y gestión de varios aparcamientos en esta ciudad, se suma al programa de restauración ecológica y sostenibilidad territorial impulsado por Alicante Renace. Esta incorporación refuerza un modelo de colaboración empresarial con impacto ambiental medible, aportando continuidad, estabilidad técnica y planificación a medio y largo plazo a las actuaciones desarrolladas en la provincia.

Un enfoque holístico basado en ciencia, procesos y continuidad

Alicante Renace trabaja bajo un modelo holístico e integrador, alineado con los principios internacionales de restauración de paisajes forestales y con la restauración basada en procesos ecosistémicos. El objetivo no es únicamente plantar árboles, sino restablecer la funcionalidad ecológica del territorio, recuperando la estructura del suelo, la infiltración del agua, la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.

El proyecto aplica criterios de ingeniería ecológica, priorizando la regeneración del suelo como sistema vivo mediante técnicas de mejora edáfica, incremento de materia orgánica y reducción de la erosión. La selección de especies autóctonas se realiza bajo parámetros de biodiversidad funcional, resistencia a la sequía y capacidad de fijación de carbono, garantizando coherencia ecológica con el entorno mediterráneo. Además, se implementa un sistema de gestión adaptativa con seguimiento técnico plurianual, que permite medir supervivencia, cobertura vegetal y evolución del ecosistema para asegurar resultados sostenibles en el tiempo.

El mantenimiento constituye un eje estratégico del modelo. En coordinación con el Ayuntamiento de Alicante, se empleará agua reciclada para el riego de apoyo, integrando criterios de economía circular y eficiencia hídrica en un contexto territorial especialmente sensible a la escasez de recursos.

Compromiso ambiental y colaboración territorial de Vectalia

La incorporación de Vectalia refuerza el proyecto Alicante Renace al integrar una colaboración empresarial alineada con su estrategia de sostenibilidad. La compañía desarrolla su actividad en el ámbito de la movilidad y los servicios bajo criterios de gestión ambiental y eficiencia energética, trabajando de forma continua en la medición y reducción de su huella ambiental. En este contexto, su adhesión permite materializar estos compromisos mediante actuaciones concretas de restauración ecológica en Alicante y contribuir a la continuidad del proyecto sobre el terreno.

En este contexto, el presidente y consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, ha destacado que “integrarnos en Alicante Renace supone dar un paso más en nuestra estrategia de sostenibilidad. Creemos que la empresa debe contribuir de forma positiva al territorio en el que opera, y esta colaboración nos permite vincular nuestros compromisos ambientales con actuaciones concretas de restauración ecológica en Alicante”, subrayando la voluntad de la compañía, especializada en la movilidad y los servicios, de impulsar iniciativas tangibles sobre el terreno.

Por su parte, Daniel Aguilar, director de Alicante Renace, ha señalado que “la incorporación de Vectalia no es solo una adhesión, es una apuesta por la continuidad y la visión a largo plazo. Nuestro modelo no se basa en acciones aisladas, sino en procesos ecológicos que necesitan estabilidad, seguimiento técnico y compromiso empresarial para consolidarse. Esta alianza refuerza la capacidad de Alicante para posicionarse como referente de regeneración ambiental mediterránea”.

Con esta acción, Vectalia contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se alinea con la Agenda 2030, especialmente con el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), por las actuaciones de restauración ecológica y mejora del entorno terrestre; ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), por la colaboración entre empresa y asociación (y, en su caso, administraciones); y, de forma complementaria, al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 13 (Acción por el clima), en la medida en que las actuaciones refuercen la infraestructura verde local y la resiliencia del entorno.

Con esta nueva adhesión, Alicante Renace avanza hacia un modelo de territorio regenerativo, capaz de restaurar sus ecosistemas, mejorar la calidad del suelo, incrementar la resiliencia climática y generar un impacto ambiental, social y educativo duradero en la provincia de Alicante.