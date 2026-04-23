La Universidad de Alicante impulsa la concienciación y la investigación ambiental

La Universidad de Alicante ha conmemorado el Día de la Tierra, organizada por el grupo Vectalia y la Fundación Premios Rei Jaume I, en colaboración con la propia institución académica. La iniciativa ha tenido como objetivo poner en valor la necesidad de preservar el planeta y proteger la biodiversidad.

La rectora, Amparo Navarro, ha abierto el turno de intervenciones subrayando el firme compromiso del campus con el medio ambiente. En su discurso, ha reivindicado además la figura de Ramón Martín Mateo, primer rector de la universidad y referente en Derecho Medioambiental, como ejemplo del legado ambiental de la institución.

El acto inaugural, en el monolito situado frente a la Facultad de Filosofía y Letras, ha contado también con la participación del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien ha recordado que “cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta jornada, mientras que el presidente del grupo Vectalia, Antonio Arias, ha agradecido la implicación de todos los participantes en la misma.

Una de las actividades del Día de la Tierra | Universidad de Alicante

Tras la apertura institucional, estudiantes y profesorado han participado en una visita guiada por la Mesa del Tiempo Geológico, una instalación divulgativa que permite comprender la evolución de la Tierra. Posteriormente, se ha llevado a cabo una plantación de árboles y plantas aromáticas autóctonas en el campus, en una acción simbólica y educativa orientada a fomentar la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.