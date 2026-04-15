Alicante conmemora el Día de la Tierra para proteger la biodiversidad

Coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra, el miércoles 22 de abril, el grupo Vectalia y la Fundación Premios Rei Jaume I han organizado, en colaboración con la Universidad de Alicante, diversas actividades para poner en valor la necesidad de preservar el planeta y proteger la biodiversidad. La Fundación Premios Rei Jaume I celebra cada año este día con actividades de sensibilización para los jóvenes, y en esta edición, y con la ayuda de Vectalia, empresa que apuesta por una movilidad verde y sostenible, han acordado celebrar en Alicante el Día de la Tierra.

La jornada se inaugurará a las 10:30 horas en un acto sencillo ante el monolito frente a la Facultad de Filosofía y Letras en el campus de la Universidad de Alicante para disfrutar de la Mesa del Tiempo Geológico, un cronograma de las diferentes etapas del planeta Tierra a lo largo de sus 4.600 millones de años. En el acto está prevista la participación de Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante, Javier Quesada, presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Antonio Arias, presidente del Grupo Vectalia y el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Tras el acto, y gracias a la colaboración de la Universidad Saludable de la UA, alumnos y profesores realizarán una plantación de plantas autóctonas mediterráneas y aromáticas en el campus, enfrente del club social 2. La celebración del Día de la Tierra se trasladará a Novelda, y en concreto a la Bodega Casa Sicilia, donde a partir de las 13:00 horas se estrenará el documental La bodega y la tierra, que pone en valor la relación de esta finca con el territorio y la tradición y su apuesta por el enoturismo, como demuestra la constitución de la Cátedra Casa Sicilia, de Enoturismo y Cultura del Vino de la Universidad Miguel Hernández que promueve foros, debates y estudios relacionados con los retos que afrontar el sector vitivinícola. Y para finalizar se inaugurará el jardín mediterráneo de dedicado a Doña Julia, con plantas aromáticas y autóctonas de la zona.

Mesa científica

Para completar el programa de actos, nada mejor que recurrir a los expertos y científicos para reflexionar. Para ello, a las 18:00 horas, la Sala Altamira de Sede de la UA (Ramón y Cajal, 4) acogerá un debate científico, que moderará María Cáceres, periodista de Cadena Ser Alicante, sobre los retos ambientales para este siglo XXI "Biodiversidad, desertificación y cambio climático” y en la que participarán José Luis Rubio, Jordi Cortina y Jorge Olcina.

José Luis Rubio Delgado es doctor ingeniero agrónomo e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la ciencia del suelo. Ha estado vinculado al Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), del que fue primer director, centrando su trabajo en el estudio de la desertificación, la erosión y la conservación de suelos y recursos hídricos. Con más de tres décadas de experiencia, ha contribuido de forma significativa al avance del conocimiento en estos campos tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos científicos y ha participado como asesor en diversos organismos internacionales. Entre sus numerosos reconocimientos, destaca especialmente el Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, concedido en 1996, que pone en valor la relevancia e impacto de su labor investigadora

Jordi Cortina Segarra es catedrático de Ecología en la Universidad de Alicante y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona (con Premio Extraordinario. Desde 1992 desarrolla su actividad docente e investigadora en el ámbito de la ecología, con especialización en biogeoquímica, restauración de ecosistemas y desertificación. Además, ha realizado estancias de investigación en diversos países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia o Argentina, lo que refleja su proyección internacional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos relevantes, y ha sido director de un máster oficial en gestión y restauración del medio natural. Es autor de más de 180 publicaciones científicas, incluyendo numerosas en revistas internacionales, y ha dirigido múltiples tesis doctorales y de máster. Sus principales intereses se centran en biogeoquímica y productividad de ecosistemas terrestres y su aplicación a la gestión: plantaciones forestales, desertificación y restauración de ecosistemas.

Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales. Ha centrado sus investigaciones en diversas temáticas geográficas. Es autor o coautor de numerosas publicaciones (artículos, capítulos de libro y monografías). Olcina ha participado en diversos proyectos de investigación sobre temática geográfica e histórica desarrollados en la Universidad de Alicante. Es Investigador Principal del Grupo de investigación competitivo de la Universidad de Alicante en “Clima y Ordenación del Territorio”, desde 2002; y forma parte del equipo de investigación de los Grupos de investigación competitivos de la Universidad de Alicante en “Historia y Clima” y “Agua y Territorio”, asimismo desde 2002.