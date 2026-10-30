El TSJCV ordena repetir el juicio con jurado popular contra la pareja que mató, descuartizó y quemó a su compañero de piso en Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la sentencia contra una pareja acusada de matar, descuartizar y quemar el cadáver del hombre con el que convivían en una vivienda de un barrio de la zona norte de Alicante. El alto tribunal autonómico ordena también la celebración de un nuevo juicio con jurado popular, después de estimar los recursos de apelación presentados por las defensas de los condenados.

La sentencia de la Audiencia de Alicante del 29 de junio les condenaba por un delito de homicidio y otro de estafa a sendas penas de 13 años y nueve meses de cárcel.

Ahora queda anulada porque el Tribunal Superior considera que concurre un quebrantamiento procesal por falta de motivación del veredicto emitido por el jurado. Dice que, en el acta de votación “no hay respuesta a todas las cuestiones que se planteaban como el objeto del veredicto”, obviando temas como la autoría y la culpabilidad. Por eso, según la sentencia de apelación, aquel veredicto debió devolverse al jurado.

Ahora un nuevo magistrado presidente y otro jurado popular deberá dirimir en otro juicio sobre los hechos que ocurrieron en junio de 2024, cuando aparecieron los restos de la víctima abandonados en una partida rural de Alicante.

Se trataba del dueño de la vivienda que compartían con él los encausados a los que la Fiscalía acusó de matarle con la intención de seguir usando el piso y de quedarse con su pensión.

Además, descuartizaron el cadáver y lo quemaron para eliminar pruebas.