Tres centros de salud de Alicante aplican una estrategia intensiva para reducir las hospitalizaciones por infecciones respiratorias

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y el Hospital General Universitario Doctor Balmis han desarrollado un proyecto de investigación denominado ERIC (Enhancing Respiratory Infection Care) que evaluará si una intervención intensiva desde Atención Primaria permite reducir las hospitalizaciones y la mortalidad asociadas a las infecciones respiratorias.

La iniciativa, que se desarrollará a partir de este mes, pretende acercar a los centros de salud distintas actuaciones relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Para ello, el proyecto actuará sobre tres pilares fundamentales: aumentar las tasas de vacunación entre los grupos para los que está recomendada, acercar el diagnóstico microbiológico a los centros de salud y facilitar el acceso a los tratamientos frente a estas infecciones.

El proyecto ERIC se desarrollará durante tres años en los centros de salud de San Blas, Lo Morant y Ciudad Jardín de Alicante. Los resultados se compararán con los de otros centros no incluidos en la intervención para evaluar su impacto sobre los ingresos hospitalarios y la gravedad de los pacientes.

Los miembros del equipo del Proyecto ERIC | GVA Sanitat

La responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciones del Hospital General Doctor Balmis y del Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas de ISABIAL, Esperanza Merino, explica que con esta estrategia “se trasladan herramientas propias de urgencias a Atención Primaria para diagnosticar con precisión y tratar de forma precoz infecciones respiratorias”.

Esperanza Merino.- Responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciones del Hospital General Doctor Balmis y del Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas de ISABIAL

Diagnóstico microbiológico desde los centros de salud

En las próximas semanas se celebrarán charlas informativas en los centros de salud participantes para fomentar la vacunación frente a las infecciones respiratorias entre los grupos para los que está recomendada.

Una de las principales novedades de la iniciativa será acercar el diagnóstico microbiológico a los centros de salud participantes. Allí se podrán realizar pruebas para identificar virus como el de la gripe, el virus respiratorio sincitial o el SARS-CoV-2, sin necesidad de enviar las muestras al laboratorio de Microbiología del hospital. La intervención también permitirá administrar desde Atención Primaria determinados medicamentos que actualmente son de dispensación hospitalaria, con el objetivo de facilitar un tratamiento más precoz cuando esté indicado.

Esta iniciativa, liderada por el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas de ISABIAL, destaca por su carácter multidisciplinar. En el proyecto participan diversos servicios del Hospital General Doctor Balmis, como el de Microbiología, Medicina Preventiva y Urgencias, además de la estrecha colaboración de los equipos de Atención Primaria y los servicios de Farmacia y Documentación Clínica.

El proyecto ha recibido la financiación de la Fundació La Marató de 3Cat en una convocatoria dedicada a las enfermedades respiratorias, un reconocimiento que valida la solidez y el impacto potencial de esta investigación para el sistema sanitario.

Durante el proceso de evaluación, la propia fundación ha destacado el reto que supone su implementación y el alto interés de un planteamiento que busca generar evidencia sobre un modelo asistencial que integre prevención, diagnóstico y tratamiento desde Atención Primaria.