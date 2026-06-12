El transporte colectivo de Alicante prorroga los descuentos hasta final de 2026

Hasta final de este año, el autobús urbano seguirá siendo gratuito hasta los 14 años y los jóvenes alicantinos de entre 15 y 30 años pagarán la mitad de los bonos de transporte. El resto de la población, hasta los 65 años, mantenemos los descuentos del 40% y los pensionistas tienen el Bono Oro con 300 viajes al año gratuitos.

La medida, que finalizaba el 30 de este mes se extenderá hasta el 31 de diciembre, vinculada a las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así lo ha decidido el Ayuntamiento para el autobús urbano y así se extiende también para el TRAM y el transporte metropolitano dependientes de la Generalitat.

Bonos y precios

Los descuentos están vinculados a las ayudas del Gobierno central que ha prorrogado hasta finales de este 2026 las subvenciones para el transporte colectivo.

De esta forma el Bono 30 días con bonificación del 40% cuesta 24 euros. El Bono Ruta 4/30 Joven con bonificación del 50%, cuesta 7,50 euros. El Bono Mobilis Multiviaje 10 viajes con bonificación del 40% tiene un coste de 5,25 euros y el de 30 viajes con la misma bonificación se queda en 15,75 euros. El Bono Móbilis Jove de 30 viajes cuesta 10,60 euros. El Móbilis Escolar de 30 viajes, 8,25 euros y el Bono Oro se mantiene con 300 viajes gratuitos al año.