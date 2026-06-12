BONIFICACIÓN ESTATAL

El transporte colectivo de Alicante prorroga los descuentos hasta final de 2026

El Ayuntamiento de Alicante decide mantener hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos en los títulos de viaje después de que el Gobierno de España haya extendido sus ayudas hasta esa fecha

Redacción

Alicante |

Uno de los autobuses del trasporte urbano de Alicante
Uno de los autobuses del trasporte urbano de Alicante | Ayuntamiento de Alicante

Hasta final de este año, el autobús urbano seguirá siendo gratuito hasta los 14 años y los jóvenes alicantinos de entre 15 y 30 años pagarán la mitad de los bonos de transporte. El resto de la población, hasta los 65 años, mantenemos los descuentos del 40% y los pensionistas tienen el Bono Oro con 300 viajes al año gratuitos.

La medida, que finalizaba el 30 de este mes se extenderá hasta el 31 de diciembre, vinculada a las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así lo ha decidido el Ayuntamiento para el autobús urbano y así se extiende también para el TRAM y el transporte metropolitano dependientes de la Generalitat.

Bonos y precios

Los descuentos están vinculados a las ayudas del Gobierno central que ha prorrogado hasta finales de este 2026 las subvenciones para el transporte colectivo.

De esta forma el Bono 30 días con bonificación del 40% cuesta 24 euros. El Bono Ruta 4/30 Joven con bonificación del 50%, cuesta 7,50 euros. El Bono Mobilis Multiviaje 10 viajes con bonificación del 40% tiene un coste de 5,25 euros y el de 30 viajes con la misma bonificación se queda en 15,75 euros. El Bono Móbilis Jove de 30 viajes cuesta 10,60 euros. El Móbilis Escolar de 30 viajes, 8,25 euros y el Bono Oro se mantiene con 300 viajes gratuitos al año.

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