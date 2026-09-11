TIEMPO ESTABLE

Las temperaturas se irán recuperando y volveremos a las 'noches tropicales'

Hasta en miércoles que viene las temperaturas volverán a rondar los 35 grados en puntos del interior y superarán los 20 durante la noche en la franja costera de Alicante

Redacción

Alicante |

El entorno del Hospital General de Alicante
El entorno del Hospital General de Alicante | ondacero.es

Este viernes nos deja tiempo estable en la provincia de Alicante que se mantendrá durante el fin de semana y hasta bien entrada la semana que viene. La inestabilidad de las últimas horas provocó acumulados de precipitación de más de 100 litros por metro cuadrado en Pego y; sobre todo un descenso de las temperaturas que han supuesto un alivio, aunque momentaneo.

El caso es que desde hoy y hasta el miércoles que viene los termómetros se irán recuperando, con máximas de 35 grados en el interior y de 30 en la costa donde vuelven las "noches tropicales" porque las mínimas no bajarán de los 20 grados.

Este es el pronóstico del director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, el catedrático de Geografía, Jorge Olcina.

Jorge Olcina.- Laboratorio del Clima de la UA

"Solo en el interior las mínimas nocturnas dejarán de ser noches tropicales”, según Olcina en "el final de este verano que, parece que no nos quiere abandonar".

Pronostico para el viernes

Cielo con intervalos de nubes bajas en litoral por la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo a poco nuboso en general por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, con tendencia a girar a componente sur al mediodía y aumentando a moderado en el extremo norte del litoral por la tarde.

Temperaturas

Alcoy/Alcoi 15 de mínima y 28 de máxima

Alicante/Alacant 19/30

Dénia 18/30

Elche/Elx 18/30

Orihuela 17/30

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid