Las temperaturas se irán recuperando y volveremos a las 'noches tropicales'

Este viernes nos deja tiempo estable en la provincia de Alicante que se mantendrá durante el fin de semana y hasta bien entrada la semana que viene. La inestabilidad de las últimas horas provocó acumulados de precipitación de más de 100 litros por metro cuadrado en Pego y; sobre todo un descenso de las temperaturas que han supuesto un alivio, aunque momentaneo.

El caso es que desde hoy y hasta el miércoles que viene los termómetros se irán recuperando, con máximas de 35 grados en el interior y de 30 en la costa donde vuelven las "noches tropicales" porque las mínimas no bajarán de los 20 grados.

Este es el pronóstico del director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, el catedrático de Geografía, Jorge Olcina.

Jorge Olcina.- Laboratorio del Clima de la UA

"Solo en el interior las mínimas nocturnas dejarán de ser noches tropicales”, según Olcina en "el final de este verano que, parece que no nos quiere abandonar".

Pronostico para el viernes

Cielo con intervalos de nubes bajas en litoral por la mañana y poco nuboso en el resto, tendiendo a poco nuboso en general por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, con tendencia a girar a componente sur al mediodía y aumentando a moderado en el extremo norte del litoral por la tarde.

Temperaturas

Alcoy/Alcoi 15 de mínima y 28 de máxima

Alicante/Alacant 19/30

Dénia 18/30

Elche/Elx 18/30

Orihuela 17/30