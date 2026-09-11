“Retroalacant” nos devuelve este fin de semana a los años 70, 80 y 90

El Centro Cultural de Las Cigarreras acoge este sábado la décima edición de “Retroalacant”, que nos transportará a los años 70, 80 y 90 con expositores, talleres, juegos, música y charlas. La iniciativa cuenta con el impulso de la Concejalía de Cultura, la organización de Librería Raíces y Producciones Santa Leonor. Actividades de libre acceso

Los asistentes dispondrán de más de 2.000 metros cuadrados (Caja Blanca, Trasera, Secadero y Casa de la Música) con una treintena de stands, música, charlas, torneos arcade y zona con recreativas y simuladores de la Asociación Retromarcianitos de Alicante

Durante la jornada, habrá música de la época con Dj Insu, Scalextric de seis metros y cuatro pistas, así como un stand de la asociación Apple II & Macintosh España que visita las Cigarreras por segunda vez. Zona de juegos tradicionales y una replica de El Coche Fantástico. Por la tarde la música correrá a cargo de Narcisound con concierto Chiptune y al caer la noche Freak Fighters con su música de video juegos y manga / anime. Además, cafetería para reponer fuerzas con bebidas, hamburguesas y perritos.

En el stand de Videojuegos x alimentos se podrán cambiar alimentos no perecederos por videojuegos y otros artículos y los alimentos irán dirigidos al Banco de Alimentos de Alicante.

Programación

12 de septiembre de 10 a 22 horas. Acceso libre.

CAJA BLANCA

Todo el día:

Consolas, Videojuegos y todo lo relacionado con el cacharreo de la época. Amstrad, Amiga, Spectrum... etc.

Disfruta de las clásicas recreativas y pinball sin necesidad de tus cinco duros, gracias a la Asociación Retromarcianitos

Carreras de Scalextric en pista gigante

12 h. Torneo de Street Fighter 2 Infantil (*)

CASA DE LA MÚSICA

18.30 h. Torneo Street Fighter (*)

TRASERA

Todo el día:

KITT, el coche fantástico

Estáns y mercado

Zona de dialogo y disfrute para reponer fuerzas con cafetería y foodtruck, con la mejor música con Dj Insu desde las 11 horas y zona de juegos tradicionales como 3 en raya, rayuela, jenga, parchís... etc

Stans Videojuegosxalimentos, cambia tus alimentos no perecederos, desde 1 a 5 kg. por juegos para tu consola.

Zona de photocalls. Llévate un recuerdo a casa de tu paso por Retroalacant

Colaboramos con el banco de alimentos de Alicante; te invitamos a donar un kilo de alimentos no perecederos y llévate una de las exclusivas chapas de Retroalcant. Punto de recogida en la cafetería

17.30 H. Concierto de Narcisound Chiptune. Música de videojuegos y otras versiones retro

20.00 h. concierto de “Freak Fighters” banda alicantina de anime y videojuegos...¡Siente Japón en estado puro con un espectáculo que a nadie dejará indiferente!

(*)Torneos solidarios Street Fighter: para participar, acercarte al stand de la Asociación Retromarcianitos en la Caja Blanca, con tres kilos de alimentos no perecederos y obtendrás tu boleto de participación. Torneo infantil a las 12 h. Torneo adulto a las 18.30 h. Plazas limitadas.