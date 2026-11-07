El President Pérez Llorca presenta en Londres el congreso de golf IEC’27 que se celebrará en Alicante

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y de la Comunitat Valenciana ha asistido esta semana a la 46ª edición de la World Travel Market en Londres, que ha congregado a miles de agentes, turoperadores y profesionales de la industria del turismo y donde han acudido los turísticos más relevantes para captar turistas, incluidas todas las regiones y destinos de España con perfil turístico.

La ACGCBCV ha estado representada por su presidente, Salvador Lucas, y su secretario general, Ángel Llopes, que han asistido a la presentación del congreso IEC’27 (IAGO EUROPEAN CONVENTION) que tendrá lugar en la ciudad de Alicante del 17 al 19 de mayo de 2027. La presentación se abrió con unas palabras de Salvador Lucas, que expresó la oportunidad histórica que supone ser sede de este congreso para "posicionar nuestro destino un escalón por encima en calidad, sostenibilidad y excelencia turística". A continuación, tomó la palabra Peter Walton, presidente de IAGTO, que explicó el enorme impacto económico que este evento va a generar en la Comunitat que alcanzará los 30 millones de euros en los siguientes 3 años. Por último, cerró la presentación el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que subrayó la importancia de este evento que "va a posicionar nuestro destino más alto en notoriedad y visibilidad internacional para los turistas internacionales de mayor poder adquisitivo que nos visitan cada año".

Otras autoridades presentes en la presentación fueron la Consellera de Industria, Turismo Innovación y Comercio, Marian Cano, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el secretario autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, Jose Manuel Camarero, el Director General de Turismo de la Comunitat, Israel Martínez, y la concejala de turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet.

El presidente de la ACGCBCV, Salvador Lucas, en la presentacilón del evento | ACGCBCV

Una cita de referencia mundial

El IEC está considerado el mayor evento internacional de touroperación de golf del mundo, una cita de referencia global que reunirá a cerca de un millar de profesionales del sector y que refuerza el posicionamiento del destino como uno de los principales hubs europeos del turismo de golf. La celebración del evento tendrá un impacto directo de 1,5 millones de euros solo durante la semana del evento y un impacto acumulado en destino de entre 30 y 45 millones de euros en los tres años posteriores, derivado de la actividad comercial, la promoción internacional y la generación de negocio turístico asociado en la región.

El evento se celebrará del 17 al 19 de mayo de 2027 y congregará a unos 1.000 delegados, incluyendo touroperadores internacionales, agentes especializados, destinos turísticos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector turístico premium. El programa contará con un torneo de golf para unos 320 jugadores distribuidos en varios campos, así como una recepción de bienvenida para 700 asistentes y una cena de gala con 750 invitados. En términos de alojamiento, el evento generará una enorme actividad hotelera con un total estimado de 2.320 'room nights', lo que supondrá un notable impulso para el sector turístico y la economía local.

A la feria londinense han asistido varios hoteles y empresas colaboradoras de la ACGCBCV; Hotel Playas de Torrevieja, Hotel Magic Villa Venecia, Villaluz y Sports Oropesa, Hotel Montepiedra, La Finca Golf Resort, Hotel Servigroup La Zenia, Hotel AR Diamante Beach y The Cookbook, Hotel Port Alicante, Hotel RH Ifach, Royal y Silene y Hotel SH Valencia Palace, Inglés Boutique y Villagadea, buscando la promoción del destino en general y potenciar el turismo de golf en particular, cuyo perfil de visitante realiza un gasto muy superior al del turista vacacional, lo que repercute en otros subsectores como los propios hoteles, restaurantes, aeropuertos, comercios, taxis o 'rent a car'.

La ACGCBCV es la asociación empresarial de golf más antigua de España, cueta con casi 35 años de experiencia en la promoción del destino y trabaja con los más importantes touroperadores internacionales emisores de turistas de golf. El golf está considerado como uno de los más importantes factores desestacionalizadores del turismo, generando 325.000 turistas anuales en el destino, 510.000 pernoctaciones al año, así como un impacto económico anual de 918 millones de euros y más de 10.000 empleos en la Comunitat Valenciana.