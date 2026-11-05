Detenido en Alicante un monitor de surf acusado de agresiones sexuales a diez menores

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un monitor de un club de surf, un hombre de 46 años, acusado de agresiones sexuales a diez menores de edad, a los que presuntamente realizó tocamientos mientras hacían una actividad que él dirigía, ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia de la directora de una escuela de español, en la que indicó que tenía un grupo de estudiantes alemanas que habían venido de intercambio y que en una actividad de pádel surf varias de las menores habrían sido víctimas de tocamientos en zonas íntimas por parte de uno de los monitores.

Tras los hechos descritos, los agentes centraron las primeras pesquisas en la identificación de las víctimas. Una vez tomadas las declaraciones correspondientes, se constató que las afectadas coincidían en que el presunto autor de los hechos era el mismo monitor. Según sus manifestaciones, los tocamientos no fueron accidentales, sino innecesarios y muy desagradables, e incluso alguna de las menores llegó a recriminarle su actitud.

Una vez identificado el supuesto autor, los agentes establecieron un dispositivo durante el que lo detuvieron por su posible participación en diez delitos de agresión sexual. Tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.