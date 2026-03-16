El president de la Generalitat pide respeto a la presunción de inocencia para Carlos Baño tras su detención del viernes pasado

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido hoy el respeto para la presunción de inocencia del presidente de FACPYME, Carlos Baño, tras su detención el pasado viernes por presuntas irregularidades en la gestión del Bono Comercio de la Diputación de Alicante. Pérez Llorca ha recalcado que "este caso está todavía bajo secreto de sumario, luego hay que respetar los tiempos antes de hacer acusaciones y también la presunción de inocencia" de Carlos Baño. El president ha recordado que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio y para mantener la honorabilidad de estas instituciones "habría que ceñirse a loq ue realmente se investiga: la Federación Alicantina de Comercio".

Compromís sigue al ataque

Por su parte, Compromís ha asegurado que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, pudo contar con "información privilegiada" sobre los bonos comercio.

Ante este escenario, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, y el diputado autonómico de la coalición Gerard Fullana han abundado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, en la petición de comisión de investigación sobre los bonos comercio en la institución provincial.

Así, Compromís ha avanzado que va a presentar una moción en esta administración para crear una comisión de investigación "sobre las relaciones administrativas de la Diputación de Alicante con la Cámara de Comercio de Alicante, Facpyme y las entidades vinculadas a Carlos Baño".

"Desde Compromís ya hace mucho tiempo que estamos sospechando de que la Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido en una especie de cueva de Alí Babá. Hay muchas cosas que no funcionan o que entendemos que no funcionan de manera correcta", ha aseverado Perles.

También ha indicado que "es un hecho" que "se creó una mercantil" cuyo "administrador único es Carlos Baño" y "el único socio es una entidad totalmente privada que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio".

Gerard Fullana y Ximo Perles en las puertas de la Dipuiación de Alicante | Europa Press

El PSOE en el ayuntamiento de Alicante mueve ficha

El Grupo Socialista en el ayuntamiento de Alicante ha reclamado al alcalde, Luis Barcala, que aporte toda la documentación justificativa de la gestión de las campañas de los bonos comercio.

La concejala Trini Amorós ha recordado que el Consistorio encargó a la Cámara de Comercio que asumiera la gestión de los bonos en el municipio de Alicante a cambio de un pago de 55.000 euros para llevar a cabo acciones como una campaña publicitaria y la contratación de personal. La misma operación y con cantidades similares se repitió durante los ejercicios de 2022, 23 y 24.

La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la detención del presidente de Facpyme "es un hecho tan grave que Barcala debe despejar cualquier duda" y aportar toda la documentación justificativa para aclarar quién ha gestionado exactamente el dinero de todos los alicantinos, ha añadido Amorós.

El pasado viernes, tras la detención de Carlos Baño, la concejala de Comercio de Alicante, Lidia López, precisó que el consistorio gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, pero nunca con la Facpyme. Recalcó que la gestión fue completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización.

Baño, dispuesto a que todo se aclare

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de FACPYME, Carlos Baño, aseguró tener la certeza de "no haber cometido irregularidad alguna" y mucho menos que ésta tenga que ver con "un beneficio personal". Sobre Baño pesarían los presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad, según la causa que está en manos del juzgado de instrucción número 4 de Alicante.

A través de un comunicado publicado después de su detención el viernes, afirmó que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y que está a disposición de la justicia para resolver "cuantas dudas puedan surgir" aunque en estos momentos dice que “no puede hacer nada más”.

Presuntamente, la detención tuvo que ver con la gestión de los bonos consumo de 2022 y 2023 que la Diputación delegó en la Facpyme para su distribución entre los Ayuntamientos. En dicho comunicado, Baño confirma el registro de la sede de Facpyme por parte de la Policía a la que ha querido agradecer el trato recibido y a la que ofrece su colaboración, con total transparencia en la información que le sea requerida.