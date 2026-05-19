Los premios Hostelería #PorElClima reconocen al Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante

El Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante ha sido galardonado con uno de los cinco premios nacionales en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima, en la categoría de ‘Alianzas’, en reconocimiento a su compromiso ambiental y a la descarbonización del sector hostelero, así como por su contribución al impulso a la acción climática en el sector. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima (iniciativa de ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería España) reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid que ha contado con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

Junto al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en sus otras categorías nacionales, han sido premiados Five Guys, en la categoría de ‘Acción’; el grupo hostelero Alsea, en la de ‘Impulso’; y el Grupo El Pòsit (Tarragona), en la de ‘Innovación’. Además, también se ha reconocido a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH-VA), en la categoría de ‘Liderazgo’.

La ambición de Hostelería #PorElClima es que estos premios sirvan de inspiración para que otros establecimientos del sector e instituciones se involucren para actuar por el clima y avanzar en la reducción de las emisiones de carbono.

Acción climática en el sector hostelero

La elección del Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante en esta tercera edición de los Premios Hostelería #PorElClima 2026 responde a su implicación sostenida en el impulso de la acción climática en el sector hostelero. Desde su labor en el Instituto Interuniversitario de Geografía, ha contribuido con análisis rigurosos sobre la evolución del clima en el Levante español y sus impactos territoriales, aportando conocimiento científico clave para la toma de decisiones. En colaboración con Hostelería #PorElClima, han participado activamente en la difusión del proyecto en ciudades como Alicante, Valencia y Castellón de la Plana, reforzando la sensibilización del sector mediante divulgación científica y respaldo institucional. Su compromiso y contribución los posicionan como aliados estratégicos en la transición hacia una hostelería más sostenible.

Además, a nivel autonómico, los establecimientos Finca Santa Lucía, 2&3 GastroBar,Juan XXIII y Torre de Reixes, pertenecientes al Grupo Juan XXIII, han sido galardonados con el premio regional de Valencia de esta III edición, por su compromiso con la sostenibilidad y a la integración de prácticas responsables en sus establecimientos en Alicante. Así, se suma a los premiados valencianos de las ediciones anteriores: los restaurantes La Finca de Susi Díaz y César Anca, y el restaurante La Ola.

Galardón para el grupo alicantino Juan XXIII | Hostelería #PorElClima

“La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector”, afirma Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, destaca que “estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Desde ECODES impulsamos esta transformación a través de Hostelería #PorElClima, movilizando a miles de establecimientos y convirtiendo la ambición climática en resultados concretos. Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada”.

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, subraya que “la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector. Proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas”.

Además de estos galardones, Hostelería #PorElClima ha reconocido ejemplos de buenas prácticas y referentes a nivel regional, uno por cada comunidad autónoma, en reconocimiento a su compromiso con el clima (ver listado de premiados).

Casi 20.000 acciones

Hostelería #PorElClima nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector de la hostelería en la acción climática y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales. Ofrece herramientas, información y pautas de actuación para que bares, restaurantes y cafeterías puedan reducir sus emisiones, en línea con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París.

En la actualidad, la iniciativa reúne a cerca de 20.000 establecimientos adheridos, que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.

En concreto, el estudio de los establecimientos participantes en esta edición —más de 700 negocios, con cerca de 20.000 acciones analizadas— muestra que la gestión de residuos continúa siendo el área con mayor grado de implementación, impulsada tanto por cambios de hábitos como por el marco normativo. Estas acciones permiten optimizar recursos, reducir costes y avanzar hacia modelos de economía circular y descarbonización del sector.

Asimismo, el consumo responsable alcanza altos niveles de cumplimiento, con especial relevancia en la reducción del desperdicio alimentario y la apuesta por productos sostenibles. También se observa un avance significativo en movilidad sostenible, con medidas como la conducción eficiente o la promoción del transporte público.

Entre las acciones más extendidas destacan el reciclaje de vidrio y el uso de iluminación LED, mientras que otras como la reutilización de agua siguen siendo menos frecuentes, lo que señala áreas de mejora para el sector.

Un aspecto relevante de Hostelería #PorElClima es su contribución al conocimiento del impacto ambiental del sector, a través del Observatorio de Acción Climática del Sector

Hostelero, que permite analizar datos reales y facilitar la toma de decisiones tanto a los establecimientos como a las instituciones.