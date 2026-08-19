Una policía local de El Campello salva la vida a un motorista accidentado

Una agente de Policía Local de El Campello (Alicante) ha salvado la vida de un motorista que sufrió un accidente grave gracias a las maniobras de rehabilitación cardiopulmonar que le realizó la profesional, que además tiene la titulación de técnica sanitaria.

El propio accidentado, que viajaba solo, llamó al 112, comunicó la caída tras haber perdido el control del vehículo y pidió auxilio porque tenía dificultades para respirar, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Poco después se personó en el lugar indicado una patrulla del grupo de atestados de la Policía Local y comprobó la gravedad de la situación. En ese momento, la agente con número de identificación Alfa 61 procedió a retirarle el casco protector y a realizar al hombre las adecuadas maniobras de RCP (rehabilitación cardiorrespiratoria) hasta que llegara el soporte vital básico (SVB) y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Los médicos se hicieron cargo del herido y, antes de transportarlo al Hospital de Sant Joan, donde permanece ingresado en la UCI, señalaron a los agentes policiales que su actuación "había salvado la vida del motorista", por lo que felicitaron a la agente Alfa 61.

En todo caso, se investigan las causas del accidente, que por el momento se desconocen, y el motorista sigue grave, según han detallado desde el consistorio de la localidad.

La agente de Policía Local ha recibido también las felicitaciones de sus compañeros y mandos y la del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, para quien "salvar una vida bien vale toda una carrera profesional". "Es una muestra más de la labor que realizan los policías locales, a quienes parte de la población identifican simplemente porque regulan el tráfico e imponen sanciones a quienes incumplen las normas", ha valorado.

"Nuestra labor más mucho más allá que la simplemente punitiva", han señalado los compañeros de Alfa 61. "Estamos en la calle cada día, asistimos a heridos, realizamos labores sociales y hasta hacemos de psicólogos cuando las situaciones lo requieren", han agregado.