Las personas con discapacidad de Alicante no podrán acceder a las playas hasta julio

COCEMFE Alicante ha realizado esta mañana una acción reivindicativa en la playa del Postiguet bajo el lema "Abramos Paso al Verano. #LaPlayaTambiénEsNuestra”, para denunciar que las personas con discapacidad continúan sin poder disfrutar de las playas de Alicante en igualdad de condiciones desde el inicio de la temporada.

Coincidiendo con la activación de los servicios de playa y socorrismo de la ciudad, la entidad ha querido visibilizar una realidad que se repite año tras año: mientras Alicante abre oficialmente sus playas el 1 de junio para la mayoría de la ciudadanía, los puntos accesibles permanecen cerrados hasta el 1 de julio. Esto supone que, mientras miles de personas disfrutan de la playa desde el primer día de la temporada, las personas con discapacidad y sus familias continúan esperando para ejercer un derecho que debería estar garantizado

Para denunciar esta situación, la Federación ha convertido el Postiguet en una gran "isla amarilla" de reivindicación social, reuniendo a personas con discapacidad, entidades federadas, asociaciones de personas con discapacidad de la provincia y ciudadanía comprometida con una demanda sencilla pero irrenunciable: que los derechos no tengan calendario.

Un mes de espera

Desde COCEMFE Alicante se insiste en que esta situación no puede seguir considerándose un simple retraso administrativo. "La accesibilidad no es un servicio complementario ni una actividad de temporada. Es un derecho. Cuando una playa está abierta, debe estar abierta para toda la ciudadanía", han señalado desde la entidad.

La organización recuerda que el Real Decreto 193/2023 establece la obligación de garantizar la accesibilidad universal en espacios de uso público, incluyendo playas y servicios asociados. Sin embargo, la realidad demuestra que, una vez más, las personas con movilidad reducida tendrán que esperar un mes adicional para acceder a recursos que permiten algo tan básico como disfrutar del mar.

Además, desde la entidad se denuncia que esta exclusión tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. "Mientras la ciudad celebra la llegada del verano, nosotros seguimos esperando", lamenta Erika, técnica de COCEMFE Alicante y usuaria de silla de ruedas. "Lo más duro no es no poder bañarte; es sentir que tus derechos siempre llegan más tarde que los de los demás".

Por su parte, Gloria, usuaria habitual de los puntos accesibles, lamenta que esta situación se haya normalizado. "No queremos dar pena. Queremos poder disfrutar del mar como cualquier otra persona. Cada verano volvemos a empezar la misma lucha y eso demuestra que el problema no es puntual, sino estructural."

Una ciudad inclusiva no puede dejar a nadie atrás

COCEMFE Alicante considera especialmente preocupante que esta situación continúe produciéndose en una ciudad que aspira a consolidarse como referente turístico.

"Alicante no puede promocionarse como una ciudad abierta, accesible e inclusiva mientras mantiene fuera de sus playas a una parte de la ciudadanía durante el primer mes de la temporada", ha afirmado Maribel Izquierdo, vocal de COCEMFE Alicante.

"No estamos hablando de privilegios ni de servicios especiales. Estamos hablando de igualdad, dignidad y derechos humanos. Cuando una ciudad abre sus playas pero mantiene cerrados los puntos accesibles, está trasladando el mensaje de que hay personas cuyos derechos pueden esperar."

Qué es una playa verdaderamente accesible

Durante la movilización, COCEMFE Alicante ha querido recordar que la accesibilidad no puede limitarse a la existencia puntual de una silla anfibia o a un servicio de apoyo al baño.

Para COCEMFE Alicante, una playa accesible debe garantizar estacionamientos reservados, itinerarios accesibles, pasarelas hasta la orilla, zonas de sombra, servicios higiénicos adaptados y recursos de apoyo al baño con personal especializado.

Desde la federación recuerdan que estos elementos no constituyen mejoras opcionales, sino condiciones básicas para garantizar la igualdad de acceso.

"Una playa no es accesible porque tenga una pasarela o una silla anfibia. Una playa es accesible cuando cualquier persona puede llegar, permanecer y disfrutar de ella con autonomía, seguridad y dignidad", declara Cristian Ludwig, técnico de accesibilidad de la Federación.

Exigencias al Ayuntamiento de Alicante

COCEMFE Alicante reclama al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes para que los puntos accesibles entren en funcionamiento desde el inicio de la temporada de playas y no un mes después.

Asimismo, solicita una planificación estable y coordinada que evite que esta situación vuelva a repetirse, así como mecanismos efectivos de seguimiento y cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

La entidad recuerda que la accesibilidad no puede tratarse como una cuestión económica ni técnica, sino como una prioridad de la ciudad con los derechos de las personas con discapacidad.

Durante la acción, las personas participantes han reivindicado la necesidad de transformar Alicante en una ciudad verdaderamente inclusiva, donde la accesibilidad deje de depender del calendario y pase a entenderse como un derecho garantizado.

COCEMFE Alicante ha agradecido además el apoyo de sus entidades federadas y del movimiento asociativo de la provincia, subrayando que esta reivindicación representa a miles de personas que siguen encontrando barreras para acceder en igualdad a espacios públicos y de ocio.

La playa no empieza cuando llega el verano. La playa empieza cuando todas las personas pueden acceder a ella, ha zanjado la Entidad.