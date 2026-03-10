Pau Guitart, primer fichaje del Eón Alicante para la temporada 2026-27

El Horneo EÓN Alicante comunicó la llegada de Pau Guitart para las dos próximas temporadas. El portero catalán se convierte así en la primera incorporación para la 2026-2027. Llega procedente del HSG Krefeld de Alemania. Desde 2023 y hasta diciembre de 2025 defendió la portería del Tubos Aranda Villa de Aranda de la Liga Nexus Energía ASOBAL.

Guitart fue nombrado la pasada temporada jugador revelación de ASOBAL al realizar 280 paradas en 29 partidos, con una media de 9,66 paradas por partido y 9 tantos anotados.

En cuanto a sus números durante la primera vuelta en el Tubos Aranda Villa de Aranda, Pau se convirtió en el cuarto mejor portero de la competición al realizar 128 paradas de 428 lanzamientos que ha recibido.

Ahora, en estos primeros meses de competición en Alemania, con apenas 5 jornadas disputadas, el meta ha sido elegido dos veces MVP de la jornada.

Ilusión y trabajo

Pau se muestra "muy ilusionado y agradecido por poder llegar a Alicante". "Para mí es un paso importante en mi carrera y voy con muchas ganas de trabajar y de crecer como jugador. Pero, sobre todo, de aportar al equipo mi experiencia desde el primer día y poder luchar por cosas importantes", añade.

Guitart confiesa que se decantó por Alicante porque considera que es "un club con un proyecto ambicioso que está haciendo las cosas muy bien desde su llegada a la ASOBAL y en años anteriores en Plata"- "Considero que es un club que tiene los objetivos muy claros y desde el primer día sentí confianza y así me lo transmitió Abraham. Creo que es el mejor lugar para seguir creciendo y luchar por cosas importantes".

El propio Pau se define "como un portero trabajador, intenso y muy comprometido con el equipo, quizá más un jugador de perfil táctico". "Me gusta ayudar en tareas defensivas, comunicarme mucho con mis jugadores y ser muy constante durante los partidos y entrenamientos. Siempre intento mejorar en dar mi mejor nivel en cada entrenamiento y en cada partido que juego", confiesa.

Garantía de futuro

Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Balonmano Alicante confiesa que en la entidad están "muy felices por la incorporación para las próximas temporadas de Pau a nuestro proyecto". "Sin duda, Pau ha demostrado que es uno de los mejores porteros de la competición. Por lo que, su llegada junto a la renovación de Roberto, nuestro potencial en portería aumenta y estoy seguro que ambos nos ayudarán a competir al máximo", asegura Rochel.

Roi Sánchez, entrenador del equipo, también se muestra muy contento por su llegada. "Estamos todos muy contentos por fichar a un portero que tiene los mejores números de Asobal y que el año pasado fue nombrado jugador revelación de la liga. Creo que es una señal de que este proyecto tira hacia adelante y demuestra que Alicante es una estación atractiva para jugadores de su nivel", añade.

En cuanto a su juego, Roi le define como "un portero no muy alto, pero muy rápido, intuitivo, caliente y muy competitivo". "Nos va a dar muchísimo en el contraataque y es un portero de garantías para el proyecto de este equipo en el futuro", explica el técnico gallego.