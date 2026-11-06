Nueve empresas optan al contrato de Parques y Jardines de Alicante por 44,7 millones de euros

Un total de nueve empresas optan a alguno de los tres lotes en los que se divide la licitación del concurso para la contratación del nuevo Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes de la Ciudad por 44.709.871,27 euros, para los próximos cuatro años más más uno de prórroga, cinco en total. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha conocido esta semana las mercantiles que optan a los tres lotes, a falta de abrir el sobre con las propuestas económicas. Alicante avanza con el nuevo contrato de zonas verdes que se incrementa en un millón de euros anuales para atener el mantenimiento de nuevos espacios e incrementar la plantilla en 20 operarios.

El nuevo contrato contempla el cuidado de más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 75.000 árboles en calles y plazas, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y los montes urbanos y periurbanos de la ciudad.

La licitación se divide -como el actual- en tres lotes. En el lote 1 se encarga del mantenimiento general de todas las zonas verdes. El lote 2 se destina al cuidado de las zonas forestales urbanas y periurbanas (Benacantil, Serra Grossa, Orgegia, Cala Cantalar, Tossal, Sierra del Porquet,…) y el lote 3 se reserva a centros especiales de empleo en el que se encargan del espacio de la Vía Parque entre Gastón Castelló y avenida de Novelda, así como de los jardines de Benisaudet.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha explicado que “avanzamos en el proceso de renovación del contrato de mantenimiento de zonas verdes por cerca de 45 millones de euros para los próximos cuatro años, más otro posible de prórroga, con un incremento previsto de un millón anual respecto al anterior contrato”. “Hemos previsto el aumento de este contrato general en torno a un millón de euros anuales para atender la incorporación de nuevas zonas verdes y el incremento de la plantilla previsto en 20 operarios a lo largo de estos cuatro años", ha explicado el edil.

"De la misma forma, el Ayuntamiento mantendrá un contrato específico para el cuidado de los montes urbanos y periurbanos con tres brigadas forestales, un contrato que fue impulsado por primera vez en la ciudad por el equipo de gobierno de Luis Barcala. Además, también se refuerza la colaboración con los Centros Especiales de Empleo a través de un contrato específico destinado al cuidado del corredor verde de la Vía Parque y las zonas verdes de Benisaudet y su entorno”, ha subrayado Alemañ.

El objetivo que persigue el departamento de Zonas Verdes municipal es que el nuevo contrato pueda estar operativo para finales de 2026 o principios de 2027, una vez finalizada la licitación y adjudicado el servicio. El pliego contempla la nueva maquinaria a incorporar en la que se prima, como ya se aplicó en el anterior contrato, la sostenibilidad con uso de energía eléctrica y camiones movidos por energías sostenibles, en todos los casos posibles.

Tres millones de metros cuadrados

El contrato de mantenimiento de Parques y Jardines alcanza una superficie urbana de más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 74.000 árboles en calles y plazas, cerca de un millar en centros escolares públicos, así como de más de 6.500 metros cuadrados de parterres y 540 maceteros distribuidos por la ciudad. También se incluye el mantenimiento de las zonas ajardinadas de la isla de Tabarca, castillo de Santa Bárbara y de los parques: Pedro Goitia, Lo Morant, La Marjal, Sergio Melgares, Juan Pablo II, Isla de Corfú, El Palmeral, La Ereta y los de La Tuna y del Mar.

Además, la nueva contrata se ocupará del mantenimiento en estos parques del mobiliario en estos parques, vallados, barandillas, pavimentos, taludes y muretes, alcorques, bulevares y rotondas, señalización, así como instalaciones deportivas en parques, entre otros, para el mantenimiento integral de estos espacios. También se aporta dentro del contrato el suministro de las 15.000 cañas para la Romería de la Santa Faz.

Tambilén incluye el mantenimiento de los montes y bosques del Benacantil, Cabo de la Huerta, Orgegia, Serra de San Julian (Serra Grossa), Colmenares, San Blas (PAU I y II), Villafranqueza (Seguins, Palomar y Norte), Tossal, Hipódromo, Porquet, Barranc de l’Infern y Monnegre, pinadas de las calles Pintor Pedro Camacho, Astorga y Triay, y otros espacios que pueda crear el Ayuntamiento en este periodo.

"Hemos impulsado este nuevo contrato para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de esta ciudad, previendo la incorporación de nuevos espacios verdes y el refuerzo necesario de la plantilla para hacer frente a las necesidades que se planteen con garantías”, ha resaltado Rafael Alemañ.