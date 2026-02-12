Morant ve "delito" en las adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos políticos, funcionarios del ayuntamiento y allegados

La también ministra de Ciencia y Universidades ha señalado que ha habido “delito” en el caso de las viviendas públicas adjudicadas a cargos políticos, allegados y funcionarios del ayuntamiento de Alicante. En su criterio, si ha habido un delito hay que "resarcir a la administración pública y que devuelvan lo que han conseguido a través de esta actividad delictiva.

La secretaria general del PSPV ha añadido que no hace falta que se llegue a una condena para que la política actúe; se tiene que "revisar todo el proceso de adjudicación e incoar expediente de reversión de estas adjudicaciones". Ha cifrado en 11 las viviendas de Les Naus que están "bajo sospecha".

"Estas cosas no son casualidades", según Morant, quien ha puesto sobre la mesa que hay 5.400 familias alicantinas en la lista de espera dentro de un proceso "limpio" para viviendas sociales pero que "nunca habrían sido adjudicatarias de estas de protección pública".

La líder de los socialistas valencianos ha manifestado que esta situación se ha producido tras un cambio legislativo en Les Corts Valencianes que relajó los requisitos para hacerse con una VPP "convirtiendo en legal lo que a todas luces es una ilegalidad" ya que permite que puedan beneficiarse "gente que al mes gana 3.000 euros y que para el PP es la clase trabajadora y media".

Morant pide la dimisión de Luis Barcala

Para Morant, este escándalo debe provocar la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y también "la devolución de la vivienda" adquirida ilegítimamente ya que se trata de la primera promoción de vivienda pública en 20 años y se han tramitado con un sistema "absolutamente arbitrario" que refleja que "el PP alicantino está volviendo a las andadas y a hacer lo que han hecho siempre que han gobernado".

"¡Qué fácil es apuntarse a la política, estar dos añitos y medio de concejal y acabar llevándote tres pisitos! Dimito y me voy a la casa", ha comentado la socialista antes de insistir en que, para evitarlo, el PSPV-PSOE exigirá tanto al ayuntamiento como a la conselleria de Vivienda que se incoe un expediente de devolución de estas adjudicaciones "que son producto de todo un sistema que ha sido corrompido".

Además, se ha dirigido públicamente a Vox, al que ha recordado que presume de luchar contra la corrupción, para invitarle a sumarse al PSPV-PSOE para suspender la normativa de vivienda de 2024 que aprobaron junto al PP y que ha facilitado que puedas "adjudicarte a ti misma la vivienda".