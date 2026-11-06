Los mercados de Alicante lanzan la campaña del ‘Rasca del Carroset’ con 600 carros de las mejores viandas

La asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales lanza la primera campaña de dinamización comercial presentada este viernes en el Mercado de Babel como ‘El Rasca del Carroset’, con una edición exclusiva del cabasset de toda la vida renovado ahora sobre ruedas, que se inicia en los cuatro mercados municipales. La concejala de Mercados, Lidia López, ha explicado que “se van a regalar con las compras de los clientes en los mercados unos 600 carros impulsando una nueva campaña que une tradición, innovación y promueve un consumo más sostenible y de proximidad”.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar las compras y seguir fidelización a los clientes de los mercados de Babel, Central, Benalúa y Carolinas, así como fomentar hábitos de consumo más sostenibles, recuperando el uso del carro de la compra como alternativa reutilizable a las bolsas de plástico. Cuando un cliente realice una compra en uno de estos establecimientos asociados, el comerciante le entregará un rasca y gana, se van a repartir 22.000 rascas en total, y si ha resultado ganador podrá llevarse uno de ellos hasta fin de existencias.

La presidenta de la asociación de Mercados, Aida Roque, ha destacado que “seguimos trabajando con nuevas iniciativas para dinamizar el comercio de proximidad y fomentar las compras en nuestros mercados, creando así una acción promocional atractiva con estos carros que va a beneficiar a los comerciantes asociados y premiar a los clientes”.

Los afortunados podrán recoger su premio y llevarse a casa un carro de la compra práctico, atractivo y actual, pensado para recuperar la tradición de acudir al mercado con el carrito de toda la vida, adaptándolo a los gustos actuales. “Con la nueva campaña reforzamos la identidad de los mercados como espacios de compra diaria, con cercanía, tradición y compromiso con el medioambiente y animamos a acudir para poder adquirir estos productos frescos, de calidad y kilómetro cero que se encuentran en todos los puestos”, aseveró Lidia López.

'El Rasca del Carroset' va más allá de una campaña de promoción comercial, y lo que impulsa es promover la imagen vinculada a los mercados, de las personas que acuden a comprar con su carroset y recorren los puestos, conversan con los comerciantes y realizan su compra cotidiana. Actualizando esa tradición que evolucionan para convertirla en un elemento de identidad, fomentando al mismo tiempo pequeños gestos cotidianos que contribuyen a un consumo más responsable.