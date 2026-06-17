Los médicos y facultativos de Alicante demandan su estatuto laboral propio con protestas en la calle

Los médicos y facultativos han diseñado un nuevo calendario de protestas desde en el marco de su quinta semana de huelga intermitente para reclamar un estatuto marco propio, al margen del resto del personal sanitario. Para esta tarde han convocado una manifestación y esta mañana están recorriendo distintos puntos de la ciudad en el llamado “Autobús del cambio”.

El vehículo ha estado de ruta por el Hospital de San Juan y el General, partiendo y cerrando el recorrido en el Colegio de Médicos, con la intención de generar conciencia sobre las reivindicaciones de los médicos y facultativos. Están en contra de "la sobrecarga asistencial, de la falta de personal que afecta a quienes trabajan en la sanidad y a la calidad de la atención que recibe la población.

El delegado del Sindicato Médico en el Hospital de San Juan es Martín Ferrando.

El delegado del Sindicato Médico en el Hospital de San Juan es Martín Ferrándo.

Tras recorrer los puntos sanitarios con el autobús, el Sindicato Médico ha convocado una manifestación que comenzará a las 18’30 horas en el Mercado Central y terminará ante la Casa de las Brujas. También se han convocado concentraciones por las mañanas frente a los centros de salud y en los hospitales.