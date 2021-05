Mazón recoge 600 avales de sus compañeros del Partido Popular de la ciudad de Alicante

Se trata de los primeros avales que se han recogido en la capital alicantina, ya que hay de plazo hasta el próximo viernes para su entrega.

En un acto simbólico celebrado en la Plaza de los Luceros de Alicante, al que han asistido también miembros de la ejecutiva local, Carlos Mazón ha destacado que "me hace mucha ilusión recoger estos apoyos en mi ciudad, donde me afilié y donde he crecido como miembro de este partido".

"Vamos comarca a comarca y pueblo a pueblo, aunque no da tiempo a todo como quisiera. Pero lo que sí estamos recogiendo es mucha energía e ilusión. Hemos estado en Castellón y hoy también estaremos en Gandía y Alzira. Son apoyos que se están traduciendo en miles de avales en toda la Comunitat, así que estoy cada día más ilusionado", ha remarcado.

"Percibimos ganas de cambio. Vamos a poner a la Comunidad Valenciana en el centro, no solo ideológicamente sino también en el centro de los problemas. Que seamos capaces de reivindicar lo que la Generalitat no hace en cuanto al agua, la financiación, las ayudas a los sectores productivos. Esta ilusión vamos a convertirla en defensa de lo nuestro", ha añadido Mazón, quien ha firmado su propio aval a su candidatura como afiliado de Alicante.

A preguntas de los medios, ha indicado que sigue con su intención de una candidatura única. "Anaya tiene mi oferta sobre la mesa", ha explicado, y ha insistido que el objetivo es sacar al PSPV de la Generalitat.

Para Mazón, "es importante lo que dice el lema del congreso, tots a guanyar. Este es un espacio abierto del partido, un gran espacio de encuentro donde todo el mundo cabe. Es un proyecto de generosidad, hay compañeros de partido que están recuperando la ilusión y es un proyecto para ganar".