Mazón acusa a Puig de bloquear las ayudas de la Diputación de Alicante dirigidas a autónomos y pymes

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acusado hoy al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de bloquear las ayudas de la institución provincial a autónomos y pymes con trámites e informes de no duplicidad que, desde la Dirección General competente, “han llegado con un mes de retraso, ralentizando la llegada de los fondos provinciales”.

“Es indignante el bloqueo que estamos sufriendo con las ayudas a autónomos. Es indignante que se acuse a la Diputación de Alicante de los retrasos en los pagos cuando hemos dicho que sí al Plan Resistir, sí a unas ayudas incompletas, insuficientes y con defectos en los plazos”, ha lamentado el presidente, quien ha matizado que, por este motivo, “desde la institución alicantina hemos hecho algo que nadie ha hecho, inyectar una partida extraordinaria de 9 millones de euros para todos los autónomos de la provincia, porque la que ha aprobado Puig es insuficiente”.

La Diputación de Alicante tiene previsto aprobar mañana en un pleno extraordinario la autorización del gasto del Plan Resistir de apoyo a la hostelería, el ocio y otros sectores afectados por el Covid-19. El acuerdo permite aportar 14,7 millones de euros, lo que representa el 22,5% del programa inversor, en el que también participan, además de la administración autonómica, los propios ayuntamientos.

“Es falso que exista un bloqueo por parte de la Diputación. Con el certificado de acuerdo de adhesión a este plan, los ayuntamientos pueden tramitar las órdenes para pagar a todos los hosteleros sin necesidad de retraso”, ha insistido.

Mazón se ha mostrado crítico con la postura del Consell de ralentizar los trámites y diligencias burocráticas a la hora de emitir sus pronunciamientos sobre la compatibilidad de ayudas a los municipios y su declaración de no duplicidad, un hecho que, tal como ha explicado, impide a los ayuntamientos recibir con celeridad las inversiones provinciales.

“Lo que no me podía imaginar es el cinismo de mentir sobre la Diputación de Alicante cuando la que está perjudicando a los autónomos de la provincia con su bloqueo a las distintas ayudas e inversiones directas es Presidencia de la Generalitat, bajo su dictado”, ha reprochado el presidente.

En este sentido, considera que lo que debe hacer Ximo Puig “es defender de una vez por todas a la provincia de Alicante de forma contundente, a su turismo, a su hostelería y comercio, a la necesidad de contar con una financiación justa, a los regantes y agricultores que claman agua de calidad, a los autónomos y profesionales del sector del ocio y dejar de aplaudir el ninguneo de su jefe de partido, Pedro Sánchez, a toda la Comunitat Valenciana”.

La Diputación de Alicante tramitó ante la Dirección General de la Administración Local la solicitud de informes sobre la inexistencia de duplicidades para que los ayuntamientos de la provincia pudieran recibir ayudas directas por importe de 9 millones de euros, procedentes del área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la institución y enfocadas a minimizar el impacto económico de la crisis del Covid-19 en los sectores más afectados.

Tras un mes de retraso, hoy ha entrado por registro el informe de dicho órgano en el que se recoge que no existe duplicidad respecto a la Generalitat en la concesión de estas subvenciones a los ayuntamientos, siempre y cuando estos reciban la ayuda íntegra por parte de la Diputación. No obstante, aquellos consistorios que quieran completar esta aportación provincial con fondos propios deben esperar otro informe de no duplicidad de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, situación de bloquea de nuevo la llegada de dinero.

El presidente Carlos Mazón ha insistido en la urgencia de ayudar en estos momentos a los ayuntamientos a sanear sus arcas municipales, afectadas por la crisis del coronavirus, motivo por el que, según ha explicado, “la Diputación de Alicante está inmersa en la resolución de los problemas de tesorería de los consistorios mediante una operación especial que ha suscrito Suma con varias entidades bancarias por importe de 244 millones de euros”.

Este montante, según ha avanzado, “lo anticiparemos a los municipios para garantizar su liquidez y que puedan seguir ofreciendo a los ciudadanos los servicios que necesitan de forma eficiente y eficaz”. Este sistema permite a las localidades que tienen delegada la gestión y cobro de sus gravámenes (IBI e IAE) en el organismo tributario provincial afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes, sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos.