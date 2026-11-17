La Venus de Alicante protagonizará una exposición especial en el Museo Arqueológico de Alicante del 18 de noviembre hasta el 10 de enero, con acceso gratuito.

“Venus, una mirada desde el Alicante romano” abrirá al público en la sala noble de la Biblioteca en la que será la primera exposición dedicada a una sola pieza en la historia del museo arqueológico. El horario para acceder a la muestra es el habitual del MARQ, de 10:00 a 19:00 horas de martes a sábado y de 10:00 a 14:00 horas los domingos y festivos. Además, es necesario realizar una reserva previa en la web www.marqalicante.com porque se realizarán pases cada media hora con un aforo máximo de 40 personas en cada acceso.

La cabeza escultórica de la época altoimperial romana, encontrada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba, ha supuesto el mayor hallazgo de la historia de Alicante y es ya patrimonio de la ciudad. Por ello, tal y como se anunció tras su descubrimiento, se expondrá para el disfrute de alicantinos y visitantes en una muestra especial concebida para explicar su importancia artística e histórica en el contexto de Lucentum, la Alicante romana.

La Diputación y el Ayuntamiento de Alicante firmaron un convenio el pasado mes de septiembre para poder llevar a cabo esta exposición de la Venus por un tiempo limitado y para que, posteriormente, la cabeza romana pase a formar parte de la colección permanente del MARQ.

La Venus de Alicante data de entre los siglos I-II después de Cristo, pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. Los expertos han destacado su gran calidad, belleza y buen estado de conservación. En esta exposición además contará con una réplica que se podrá tocar para hacerla accesible a todos los ciudadanos.

Por otro lado, un reconocido experto en escultura romana trabaja actualmente en la elaboración de un estudio exhaustivo sobre la Venus, cuyos primeros resultados y conclusiones podrán conocerse en la exposición.