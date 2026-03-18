Manuel Pineda deja de ser alcalde de Rafal para ser subdelegado del Gobierno en Alicante

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSPV), ha anunciado su dimisión como primer edil del municipio tras el anuncio de su inminente nombramiento como subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Alicante, después de la renuncia de Juan Antonio Nieves a este cargo.

Esta nueva responsabilidad institucional es "incompatible" con el ejercicio de la Alcaldía, que ha ostentado Pineda durante los últimos tres lustros, según ha señalado el consistorio a través de un comunicado.

El político ha comparecido públicamente, arropado por todo su equipo de gobierno, en una rueda de prensa donde ha hecho balance de su gestión. Además, ha trasladado un mensaje de "serenidad, continuidad y confianza" en el futuro del Ayuntamiento de Rafal.

El hasta ahora primer edil ha subrayado que deja un equipo "fuerte, unido y con ganas de seguir mejorando la vida de los rafaleños y rafaleñas" y se ha mostrado "convencido" de que el proyecto iniciado hace ya tres lustros "seguirá avanzando con firmeza".

La primera alcaldesa de Rafal

Asimismo, Pineda ha adelantado que la concejala Noemí Cutillas será su sucesora en el cargo, al ser la actual número dos de la candidatura socialista que se presentó a las últimas elecciones municipales. Esta designación la convertirá en la primera alcaldesa de la historia de Rafal.

Desde el equipo de gobierno han resaltado que la dimisión de Pineda pone fin a una etapa de 15 años "de mandato ininterrumpido" al frente del consistorio, "una trayectoria marcada por la cercanía, la estabilidad institucional y el impulso de numerosos proyectos orientados a modernizar el municipio, reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Pineda ha sido alcalde desde 2011 y exdiputado autonómico, médico y doctor en Medicina. Así, asumirá la representación del Gobierno de España en la provincia, en sustitución de Juan Antonio Nieves Martínez, que dejó el cargo por "motivos personales".

"Aunque parezca un cliché, la realidad es que todo esto no hubiera sido posible sin mi familia, a los que tanto debo por estar siempre ahí, en lo bueno y en lo malo", ha asegurado el hasta ahora primer edil, quien ha añadido: "A lo largo de los años he tenido que decir muchas veces que no y esta ha sido la que más me ha dolido sin duda alguna".

También ha sostenido que "son muchos los proyectos" llevados a cabo "a lo largo de todos estos años". "Pero desde luego que no son mérito mío, todos ellos tienen el sello de los equipos de rafaleños y rafaleñas que me han acompañado durante tanto tiempo en este Ayuntamiento y que desde aquí les doy las gracias por haber conseguido que este pueblo sea mucho mejor", ha apostillado.

"Me gustaría, antes de terminar, valorar también el trabajo de todo el personal de este Ayuntamiento, técnicos y trabajadores de la casa que hacen una labor encomiable y que parte fundamental en esta administración. A todos ellos mi más sincero agradecimiento", ha resaltado.

Nueva forma de trabajar

Asimismo, ha insistido en que su salida de la Alcaldía para convertirse en subdelegado del Gobierno "no supone una desvinculación de Rafal, sino una nueva forma de trabajar por el interés general desde otra responsabilidad pública". En este sentido, ha aseverado que afronta esta nueva etapa "con honor, con humildad y con el orgullo de haber servido a su pueblo durante todos estos años".

"El Ayuntamiento de Rafal inicia ahora una nueva fase institucional que se afronta con normalidad democrática y con la voluntad de mantener la estabilidad del gobierno municipal, la continuidad de los proyectos en marcha y el compromiso con los vecinos y vecinas del municipio", han sentenciado desde el equipo de gobierno.