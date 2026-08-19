Luz verde a la rehabilitación de casi doscientas viviendas en el barrio alicantino de Virgen del Remedio

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar a licitación las obras de rehabilitación de 192 viviendas en el barrio Virgen del Remedio, con una inversión prevista de 4.986.154 euros, cofinanciados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, a través de los fondos Next GenerationEU.

Se trata del contrato de ejecución de obras de rehabilitación en 16 portales agrupados en seis bloques, con un total de 192 viviendas, los lotes 1, 3 y 4 de un proyecto de rehabilitación que incluía cuatro lotes y 264 viviendas, en el que solo se adjudicó el 2, a Abala Infraestructuras, pendiente de formalización de contrato mientras que el resto quedaron desiertos.

Ahora, tras solicitar y conseguir una ampliación del plazo de ejecución hasta finales de junio de 2028, se reactiva la actuación con una nueva licitación, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las actuaciones de rehabilitación previstas incluyen medidas de mejora de la eficiencia energética, así como intervenciones de conservación y mantenimiento, mejora de la salubridad y mejora de la accesibilidad, entre otras.

REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO

Esta actuación se suma a las obras de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, en Virgen del Remedio, cuyas obras están en marcha y se adjudicaron a Pavasal por 3.623.950 euros, también cofinanciados por los mismos fondos europeos.

Incluyen la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Entre las actuaciones se encuentra la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.