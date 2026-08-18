Licitadas las obras de renovación de la calle Océano en el Cabo de la Huerta

El Ayuntamiento ha acordado la convocatoria de un concurso público para contratar la ejecución de las obras del proyecto de reurbanización de la calle Océano, en su primer tramo entre los números 1 y 6, situada entre la playa de la Albufereta y el Cabo de la Huerta, y que tiene inicio y fin en la avenida Costa Blanca de Playa San Juan. El concurso parte con un presupuesto base de licitación de 155.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La concejala de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García, ha explicado que “con esta actuación pretendemos adaptar este viario a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño urbano en el marco de la estrategia municipal de regeneración del espacio público, orientada a fomentar la movilidad peatonal, garantizar la accesibilidad universal y reforzar la calidad urbana y paisajı́stica en los barrios de la ciudad, desde la Unidad Técnica de Conservación de Vı́as Públicas del Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento”.

La Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento prevé ejecutar esta actuación de mejora destinada a regularizar y homogeneizar la sección del vial. Las intervenciones proyectadas contemplan la ampliación de aceras, la adecuación de los pavimentos y la mejora de la accesibilidad del entorno, garantizando itinerarios peatonales seguros, así como la integración del tramo con los estándares de urbanización del resto de la calle. Con ello se busca optimizar la funcionalidad del vial, mejorar la movilidad peatonal y favorecer una mayor calidad urbana en el ámbito de actuación.

Los trabajos a realizar consistirán en la demolición de pavimento existente en aceras, incluido el bordillo, y nueva pavimentación para dar continuidad a todo el trazado; fresado del asfalto en toda la sección de la calzada y reasfaltado, canalización de la red de alumbrado y colocación de farolas led en acera y zona estancial, que además se dotará este espacio estancial de césped artificial, además de mobiliario urbano, y se procederá a la señalización de todo el tramo objeto de la actuación.