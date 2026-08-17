Esquerra Unida Podem denuncia el grave abandono de la plaza de Ciudad de Asís

El Grupo Municipal Esquerra Unida Podem ha denunciado el grave estado de abandono que presenta la plaza de Ciudad de Asís y ha reclamado al gobierno municipal una intervención urgente para recuperar este espacio público y eliminar los riesgos existentes para el vecindario.

El murete que delimita una plataforma elevada situada en la plaza presenta desprendimientos en dos puntos diferentes. El primero se produjo hace bastante tiempo y el Ayuntamiento se limitó a retirar los restos, sin reconstruir la parte dañada. En el segundo, más reciente, los fragmentos continúan acumulados junto a la estructura. De la cinta colocada por la Policía Local para señalizar la zona apenas quedan algunos restos.

Además, la plaza presenta deficiencias en las barandillas, el mantenimiento de las zonas verdes y el sistema de riego, así como la falta de reposición de parte del mobiliario urbano.

El portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que “no estamos ante un desperfecto puntual, sino ante una sucesión de problemas que demuestran un abandono prolongado. Primero se desprendió una parte, retiraron los restos y no la repararon. Ahora ha ocurrido lo mismo en otro punto y el deterioro continúa avanzando”.

Copé ha advertido de que los desprendimientos y el estado de las barandillas suponen un riesgo para cualquier persona que utilice la plaza. “Lo más grave no es que algo se rompa, sino que el Ayuntamiento deje pasar el tiempo hasta convertir una avería en abandono. Ciudad de Asís no puede ser tratada como un barrio de segunda”, ha afirmado.

Esquerra Unida Podem exige una inspección técnica inmediata, el aseguramiento de la zona, la retirada de los restos y la reparación completa del cerramiento de la plataforma, así como de las barandillas y del sistema de riego, el mantenimiento de las zonas verdes y la reposición del mobiliario retirado.