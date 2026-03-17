La Junta directiva de FACPYME apoya por unanimidad e incondicionalmente al presidente Carlos Baño

La Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), reunida este lunes, ha mostrado su "respaldo incondicional y unánimeme" al presidente Carlos Baño. A través de un comunicado, la directiva ha expresado su “respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando", como así se ha hecho hasta la fecha, y ha defendido firmemente la "presunción de inocencia”. El órgano de gobierno de los comerciantes ha reiterado su apoyo unánime e incondicional a Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad.

En este sentido, la junta de Facpyme ha añadido que “se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta”. Los miembros han declarado su “compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes”.

La Junta Directiva de Facpyme ha querido recordar que “estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia”. Por todo ello “lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse. Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe”.

La Ejecutiva de la Cámara también respalda a su presidente

Por otro lado, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, de la que Carlos Baño también es presidente, ha emitido un comunicado ante los hecho sucedidos el pasado día 13.

El comité ha mostrado su "apoyo unánime al presidente Carlos Baño" al tiempo que defiende su hoinorabilidad personal e institucional "con firmeza" pero también con responsabilidad. También, pide respeto absoluto a la justicia y al proceso en curso, reclama una defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho y respeto a la presunción de inocencia.

El Comité Ejecutivo, además, ha exigido "respeto y autonomía" hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional. La Cámara es una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la economía alicantina.

Por todo ello, pide no aunar y unificar los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión. La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad ysu propia responsabilidad institucional. La entidad confía en que "todo se aclarará donde corresponde y cuanto antes". Para ello piden celeridad y transparencia, en cuanto el procedimiento lo permita, para no convertir una investigación en una sentencia anticipada.