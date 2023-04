Jorge López: "Es posible que Sandroni no tenga el nombre de otros, pero tiene hambre"

Jorge López, director deportivo del Intercity, ha explicado en Onda Cero los motivos que le han llevado a prescindir de Gustavo Siviero a falta de seis jornadas para el final. El equipo alicantino está fuera del descenso, pero sin margen de error tras sumar un punto de los últimos nueve. Por eso, el club despidió a Siviero, artífice de los dos últimos ascensos del Intercity.

La apuesta de Jorge López y del club ha sido Alejandro Sandroni. El entrenador argentino, ex del Yeclano y Linares, ha firmado sólo para los próximos seis partidos. "No queríamos hipotecar el club. Es posible que Sandroni no tenga el nombre de otros entrenadores, pero tiene hambre y ganas de estar aquí", ha señalado Jorge López.

Sandroni debutará este sábado ante el Numancia, a partir de las 17:00 horas en el Antonio Solana. El nuevo técnico del Intercity ha tomado este martes las riendas del equipo.