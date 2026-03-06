La izquierda municipal vuelve a plantar al Equipo de Gobierno en la celebración institucional del 8-M

División un año más en la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de las mujeres. El equipo municipal de Gobierno se ha quedado solo en el acto institucional celebrado en el salón azul. El Grupo Socialista, Compromis y Esquerra Unida-Podem han preferido realizar una concentración en la plaza del ayuntamiento, que ha contado con el respaldo de los sindicatos Comisiones Obreas, UGT e Intersindical Valenciana.

La concejala del PSOE Victoria Melgosa ha acusado al gobierno de Barcala de utilizar el 8M para hacerse la foto "mientras mantiene políticas negacionistas" en materia de igualdad y continúa sin impulsar "medidas reales" para defender los derechos de las mujeres.

Melgosa ha reclamado la "recuperación de la concejalía de Igualdad", la creación de al menos una "línea presupuestaria específica" para políticas de igualdad, el cierre del "chiringuito antiabortista" y la convocatoria del Consejo Local de Igualdad, que permanece sin reunirse.

La edil socialista también ha criticado la incoherencia del gobierno municipal, al que ha acusado de “repartir viviendas públicas entre amigachos mientras deja sin ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género”.

Por su lado, la concejala de Compromís Sara Llobell ha calificado de "muy triste" no poder participar en el acto intitucional del 8 de marzo "porque también es nuestro ayuntamiento. A renglón seguido ha precisado que lo que no pueden es seguir en la "pantomima y en la hipocresía" del Partido Popular que lleva tres años "ejerciendo violencia obstétrica" contra las mujeres de esta ciudad, en referencia a la oficina de atención a la maternidad exigida por VOX. Una oficina antiabortista que va "en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", ha añadio.

La edil nacionalista ha comentado también que el ayuntamiento no sólo ha eliminado la concèjalía de Igualdad, sino que también ha dejado a "cinco mujeres víctimas de la violencia machista" fuera de las ayudas al alquiler "porque se ha agotado la partida". También ha criticado el traslado del punto de encuentro familiar a Urbanova, donde víctimas y agresores deben coger la misma línea de autobús.

La coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, en representación del grupo EU-Podem, Lucía Ibáñez, ha denunciado que están viendo cómo cada día retroceden los derechos de las mujeres "y no sólo en esta ciudad". "Tenemos que hacernos fuertes, tenemos que seguir en esta lucha", ha añadido, y por ello ha hecho una llamada a participar en la manifestación convocada por los colectivos feministas de Alicante y que partirá a las 11:30 horas desde la Plaza de los Luceros.

Lucía Ibáñez ha advertido que "esta gente no va a quitarnos los derechos que se han conseguido, durante muchísimos años de lucha por parte de muchisimas mujeres". "Tenemos que demostrarles que no nos van a callar", ha zanjado.

Los asesinatos de mujeres o las desigualdades salariales haciendo las mismas tareas son otros de los motivos que llevan a los colectivos a salir a la calle, de nuevo, este 8 de marzo.

La respuesta del Equipo de Gobierno

Preguntada por el plantón de la izquierda municipal al acto institucional, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha precisado que hoy no es "un día para la confrontación, ni de siglas ni de partidos". Es el día internacional de la mujer y "todos deberíamos estar unidos". Begoña León ha defendido que "hoy, la gente que de verdad trabaja por las mujeres estábamos aqui; los que no, estaban con pancartas y camisetas".

La edil de Bienestar Social también ha reivindicado el trabajo de su concejalía y del departamento de Igualdad que está abierto "todos los días del año". No solamente se trabaja el día 8 de marzo "no salimos a la calle con pancartas". Begoña León ha puesto en valor los numerosos actos que desarrolla su departamento y "nadie de la oposición ha venido jamás a preguntar por esos actos; solamente se habla por parte de ellos cuando hay cámaras delante".

Ya durante su intervención en el acto oficial, la concejala ha calificado de “imprescindible situar el cuidado en el centro de las políticas públicas”, por eso “desde la concejalía de Bienestar Social y desde el Área de Igualdad trabajamos para reforzar los servicios municipales de atención y conciliación, incorporar la perspectiva de género de forma transversal en la acción pública, educar en igualdad desde edades tempranas y promover iniciativas que fomenten la corresponsabilidad”, ha concluido.

Durante dicho acto, han recibido reconocimientos dos mujeres referentes en distintos ámbitos: la vicepresidenta de ONCE Comunidad Valenciana, María Gesse, y la propietaria de Frutas Gironés en el Mercado Central, Ana Gironés.