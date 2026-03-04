Exigen la devolución de las viviendas de Les Naus ante el Ayuntamiento de Alicante

Las juventudes de Compromís (Joves PV) han desplegado una pancarta gigante en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con el lema 'Ladrones, devolved los pisos', con un mensaje escrito en valenciano, en señal de protesta por "presuntas irregularidades" en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan.

Según ha señalado la coalición este martes a través de un comunicado, con esta acción pretende "exigir transparencia, responsabilidades políticas y la revisión inmediata de los expedientes sospechosos".

En este sentido, el secretario general de Joves PV, Joan Guanter, ha asegurado que en la actualidad se está produciendo "una grave crisis de vivienda" y "el PP se dedica a repartir los pisos públicos entre sus cargos". "Este es solo el principio y no pararemos hasta que devuelvan los pisos", ha agregado.

Asimismo, Sara Llobell, concejala de Compromís en Alicante, ha añadido que "los pisos públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía que realmente los necesita" y que "no pueden convertirse en un instrumento de irregularidades ni favoritismos". "Que se investigue y que devuelvan los pisos", ha apostillado.

Por su parte, la diputada autonómica Maria Josep Calabuig ha reclamado una "investigación exhaustiva del proceso de adjudicación" de las VPP y "que se proceda a la retirada de las viviendas adjudicadas de manera indebida y a su reasignación conforme a los criterios legales y sociales establecidos".