INECA lanza una llamada casi desesperada para solucionar la infrafinanciación de nuestro territorio

Mientras en Valencia se reunían, con no mucha sintonía, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, Alfredo Millá, ha urgido a ambas administraciones, al Consell y al Gobierno a acabar con urgencia con “la situación insostenible y dramática” que supone la infrafinanciación para la Comunitat.

Y es que el 80 por ciento de lo que nos llega del Estado hay que destinarlo al pago de los servicios públicos y acumulamos 64.000 millones de deuda. Por eso desde INECA, piden también medidas para compensar esa deuda, al margen de un posible acuerdo que permita acabar con el desfase económico que además impide invertir en infraestructuras.

Alfredo Millá, presidente de INECA

Millá, ha insistido en que esta situación “no es el fruto de una mala gestión autonómica del dinero público”, es la consecuencia del modelo de financiación que “apenas llega para cubrir los gastos básicos de la educación o la sanidad”.

Bienvenida a Santiago Carbó

Alfredo Millá se ha expresado en estos términos tras la presentación de Santiago Carbó Valverde como director general de Estudios y Proyectos. El catedrático de Economía de CUNEF Universidad, con casi tres décadas de trayectoria en Funcas y colaborador de instituciones como el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, dirigirá los informes con los que el Instituto radiografía la realidad socioeconómica de la provincia.

Millá, ha destacado que “la llegada de Santiago Carbó es un salto de nivel para INECA. Pocas provincias pueden contar con un economista de su trayectoria analizando de forma continuada su realidad económica”.

Con su incorporación, INECA suma a su equipo a uno de los economistas españoles con mayor proyección académica e internacional. Al frente de la dirección general de Estudios y Proyectos, Carbó reforzará el rigor metodológico de los informes del Instituto, ampliará las líneas de análisis -financiación empresarial, digitalización y nuevas tecnologías aplicadas a la economía- y dará a los estudios sobre la provincia de Alicante una proyección que trasciende el ámbito provincial.