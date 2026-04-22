INECA avanza con el Consell en la creación de un sistema estable de seguimiento de las inversiones en la provincia de Alicante

El presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), Alfredo Millá, el coordinador del Comité de Estudios, Juan Lozano, y el vicecoordinador, Arturo Albaladejo, han mantenido esta mañana un encuentro de trabajo con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el secretario autonómico Javier Sendra, entre otros responsables de la Conselleria y de INECA. Han dado así continuidad al proceso iniciado para analizar las inversiones del Consell en la provincia de Alicante.

En este sentido, Millá ha señalado que “empezamos a disponer de una base de información que ya permite identificar el comportamiento de determinadas inversiones, incluyendo en algunos casos el grado de ejecución, lo que supone un paso importante hacia un estudio más riguroso y útil, aunque aún falta extender ese análisis a todas las áreas de inversión”.

Tras una primera reunión centrada en la apertura y puesta a disposición de información, este segundo encuentro ha permitido avanzar en el análisis de la documentación ya facilitada, que incluye datos sobre distintas partidas presupuestarias y el estado de ejecución de algunos proyectos.

No obstante, el presidente de INECA ha subrayado la necesidad de seguir profundizando en la calidad y el detalle de los datos. “Para conocer con precisión la realidad de la inversión en la provincia, es fundamental avanzar en el análisis no solo de los datos absolutos, sino especialmente de los porcentajes de ejecución sobre el total presupuestado, ya que son los que reflejan la verdadera intensidad del esfuerzo inversor”, ha explicado.

En este contexto, INECA ha planteado la implantación de un calendario de trabajo con revisiones trimestrales, que permita realizar un seguimiento estructurado y continuo de la evolución de las inversiones, consolidando un espacio técnico estable de análisis y evaluación. “Estamos sentando las bases de un modelo de trabajo que debe ir más allá de la foto fija y avanzar hacia un seguimiento periódico que permita interpretar tendencias, detectar desviaciones y aportar información útil tanto para las administraciones como para la sociedad”, ha añadido.

Millá ha valorado positivamente la disposición de la Conselleria para continuar avanzando en este proceso, que tiene como objetivo mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos en la provincia de Alicante. Este enfoque permitirá a INECA reforzar su papel como agente independiente de análisis económico, contribuyendo a una mejor comprensión del impacto real de la inversión pública y favoreciendo una adecuada territorialización de los presupuestos.

Al encuentro también han asistido la directora general de Infraestructuras Terrestres, Mª José Martínez Ruzafa, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles Linares, el director gerente de la EPSAR, José Aparicio, y el director gerente de FGV, Alfonso Novo, por parte del Consell y por parte de INECA, además de Millá, Lozano y Albaladejo, han estado el director de Estudios, Francisco Llopis, el director de Proyectos, Armando Ortuño, y la directora de INECA, Susana de Juan.

Compromisos con Alicante

Por su lado, Vicente Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat "tiene ya planificadas inversiones por valor de más de 800 millones de euros en la provincia de Alicante hasta 2030, de las que más de la mitad se encuentran ya en ejecución".

El también viicepresidente del Consell ha indicado que "Alicante vive uno de los mayores ciclos inversores en infraestructuras de su historia, con más financiación, más agilidad y más coordinación institucional", y ha apostillado: "hemos pasado del bloqueo a la ejecución, con proyectos estratégicos ya en marcha que responden a la realidad actual y no a la de hace 20 años".

Según ha aseverado, la "principal apuesta de la inversión", en torno a la mitad, "se concentra en las infraestructuras hidráulicas" a través de Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar).

"Solo en los últimos meses y el actual ejercicio se han activado un centenar de actuaciones centradas en la depuración, el saneamiento y la mejora y ampliación de instalaciones existentes, además de nuevas infraestructuras en distintos municipios de la provincia", ha apuntado.

Estación central del TRAM

En la misma línea, ha abundado en que "a esta apuesta se suma la modernización del TRAM d'Alacant, que contará con 250 millones de euros hasta 2030", en lo que supone "su mayor transformación histórica".

Entre las actuaciones ha destacado la futura Estación Central, con "más de cien millones de inversión" y cuya finalización está prevista para 2029, junto a "la duplicación de vías, nuevas infraestructuras y la incorporación de nuevos tranvías". "Estamos aumentando capacidad, frecuencia y calidad del servicio, con una red preparada para el futuro", ha señalado.