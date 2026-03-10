El Hospital Vithas Medimar acerca la labor asistencial a jóvenes en plena elección de futuro académico

En el marco del programa Vithas Aula Salud Colegios, el Hospital Vithas Medimar ha recibido la visita de 44 alumnos de 2º de Bachillerato del colegio Inmaculada Jesuitas de la ciudad, que han podido conocer de primera mano cómo trabaja el personal asistencial del hospital. La sesión estuvo orientada a ofrecerles guía profesional de cara a su futura elección de estudios universitarios. Para ello, participaron distintos especialistas del centro con perfiles y áreas de experiencia variados.

Entre ellos, Sandra Paraíso y Pilar Díez, coordinadoras de Enfermería, quienes han explicado “que la enfermería es una de las profesiones más satisfactorias al estar día a día ayudando a la gente y ver cómo se van recuperando”. Asimismo, han destacado que “la mayor recompensa es la gratitud de saber que están contribuyendo a mejorar el bienestar de las personas y su estado de salud, lo que nos llena de sentido y propósito”.

Por su parte, Sara San Cristóbal, fisioterapeuta pediátrica del centro, les ha detallado el día a día y el ámbito de actuación de los profesionales de su rama sanitaria. En este sentido ha comentado que “a través de la fisioterapia cumplimos diferentes misiones, no sólo atendemos lesiones deportivas, sino que prevenimos también determinadas patologías degenerativas y también, nos especializamos en el ámbito pediátrico, de la rehabilitación, ginecológico y neurológico”.

Por otra parte, la Dra. Belén Romero, pediatra del centro, ha destacado el valor que tiene la profesión médica para la sociedad y cómo la medicina define un estilo de vida y de vocación por los demás. Por último, la Dra. Lorena Palacios, ginecóloga del centro, ha explicado los pormenores acerca de lo que supone la conciliación familiar y laboral y también, la gran inversión de tiempo que precisa el desempeño de la actividad médica.

Los alumnos han podido plantear sus dudas sobre los perfiles profesionales que trabajan en instituciones sanitarias y ampliar su conocimiento sobre el tipo de trabajo, características y particularidades que requieren. Por último, el grupo de alumnos han recorrido las instalaciones del centro.

Vithas Aula Salud Colegios, un programa formativo con el aval de Vithas

Vithas Aula Salud Colegios es un programa educativo desarrollado íntegramente por Vithas, totalmente gratuito e impartido por profesionales del grupo que busca formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables y primeros auxilios.

Los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su centro educativo. Es muy sencillo: solo hay que rellenar un formulario online. A continuación, el equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano al colegio o instituto que ha hecho la solicitud contacta con la persona que lo ha enviado para coordinar tema, fecha y lugar de celebración de la jornada.