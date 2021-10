El HLA Alicante vuelve a caer en el último segundo en Lleida tras un partido gris

El HLA Alicante tropieza con la misma piedra de definir en los últimos instantes y cae en Lleida, 69-67. Con esta derrota pone el 0-2 en la clasificación. El de hoy era un partido para perderlo. Todos los factores estaban en contra de los intereses lucentinos. Un primer cuarto en el que solo anotas 5 puntos, un tramo de 10 minutos (del 25 al 35, la parte decisiva) donde el parcial es 22-10, un dominio continuo del Lleida en el rebote. Solo los errores clamorosos ilerdenses en los últimos 5 minutos, sumado a un acierto exterior alicantino, dieron vida a los de García de Vitoria. Así llegó a contar con 2 oportunidades para ganar el partido gracias a las pérdidas de balón locales. Una de ellas no llegó a sacar de banda, agotando los 5 segundos disponibles para ello, y en la siguiente Justin Pitts se resbaló no pudiendo intentar una entrada a canasta que hubiera mandado el partido a la prórroga. Trabajo tiene el cuerpo técnico para evitar las desconexiones eternas en un ataque sin ritmo ni fluidez. Disponen de poco tiempo porque el próximo partido es el domingo a las 12:15 contra Melilla. Lo mejor a destacar es que el equipo alicantino peleó hasta el final en un partido que tenían muy cuesta arriba. También es merecido nombrar al más regular del encuentro, Osvaldas Matulionis, que terminó con 15 puntos y 4 rebotes.

El partido nació igualado con errores de precisión en ambos conjuntos, 5-5. Un revolucionado Simmons, única novedad en el quinteto inicial, tenía que irse pronto al banco con dos faltas y tras intentar varias canastas de forma precipitada. Jakstas seguía el mismo camino, repitiendo los problemas de faltas del pasado viernes. Seis minutos desastrosos de ambos equipos en ataque, sin anotar ambos, dejaban una imagen nefasta al no buscar un juego elaborado ni calmado. La salida de Badji daba un aire a Lleida en ataque y el pívot senegalés anotaba dos canastas consecutivas, 10-5. Cuellar se colgaba del aro, 12-5, y García de Vitoria solicitaba tiempo muerto tras casi 9 minutos sin anotar tras un arranque 0-5. No funcionaba nada en el ataque del HLA Alicante y en uno de los peores cuartos en mucho tiempo la distancia no era insalvable, 12-5. Las desconexiones pasaron factura frente a Oviedo y se han vuelto a ver, más acrecentadas, en este primer cuarto.

El segundo arrancaba con Badji, un prospecto NBA cedido por el Barça, colgado del aro y Pitts rompía la sequía eterna con un triple, 14-8. Volvía en el inicio del segundo cuarto a ser un partido de baloncesto del siglo XXI encadenandose los triples de ambos conjuntos, con Lafuente y Pilepic acertados, 19-14. El croata mantenía la mano caliente desde el 6,75 pero Lleida infringía castigo en la zona, tras jugar pick and roll y en los rebotes ofensivos 23-19. Tras una técnica, con tres aciertos en el libre de Pilepic, y un contraataque espectacular de Guillem, Gerard Encuentra tenía que pedir tiempo muerto al acercarse el Lucentum, 26-24. Michael Carrera, la gran estrella de los locales, estaba siendo una losa ofensiva con un 0 de 10 en tiros hasta que anotó 5 puntos de forma consecutiva, poniendo a su equipo cinco arriba. Tras resolver los problemas lucentinos en ataque ahora se acumulaban en el rebote, con un Badji dominador. La última antes de marcharse al vestuario se la jugó Guillem y dejó a su equipo a tan solo dos, 31-29.

La vuelta a pista fue fulgurante del HLA con un parcial 0-5, pero reaccionó rápidamente Lleida con otros 5 puntos, 36-34. Jakstas tenía que volver al banquillo con su tercera personal, pocos minutos en cancha por las constantes faltas. El otro lituano del equipo, Matulionis, se encontraba enchufado y junto a Simmons anotan dos 2+1 de forma consecutiva, 36-39. Las dos acciones gracias a un aumento de la presión lucentina en defensa. Tras otro robo de Llompart, Simmons anotaba de 3 y confirmaba que el Lucentum estaba dominando el partido, 36-43. Parcial de 0-9 para los de García de Vitoria. Dos acciones positivas de Carrera, un tiro tras rebote y un mate al contraataque, volvían a meter en dinámica al Lleida, 41-43. Al no encontrar acierto exterior Lleida atacaba la zona, cuando estaba Menzies en el 5, con bloqueos y continuación sacando faltas y anotaciones sencillas. Lo paraba García de Vitoria tras volver a atascarse su equipo en ataque con un Pitts falto de ritmo a la cabeza, 46-47. Pocas soluciones en defensa ante el ataque a Menzies por los problemas de faltas de Van Zegeren y Jakstas, 51-49. El drama en los rebotes durante el encuentro, con 37 a 27 en el total de capturas, lastraba las oportunidades lucentinas. Recuperaba sus buenas sensaciones Lleida, teniendo 14 oportunidades más de tiro, y ponía el 53-49 de camino al último cuarto. En los primeros 5 minutos del tercer cuarto el HLA anotó 16 puntos, mientras en los últimos 5 sumó solo 4 puntos.

Una salida convincente de Lleida, 5-0, ponía la máxima del encuentro, 58-49. Simmons intentaba mantener a su equipo a flote pero los locales seguían anotando de forma consistente, 62-53. García de Vitoria estaba obligado a pararlo a falta de 6:30 para el final. Del minuto 25 al 35 del encuentro el parcial es de 22-10 alejando las posibilidades lucentinas. Lleida respondía cada anotación lucentina y cada vez la victoria se escapaba más, 65-55. Pese a disponer de tiros liberados, o algunos muy forzados como los de Simmons, no entraba prácticamente ninguno. La última solución del HLA era poner a Justin Pitts a pista. Gerel Simmons daba vida a su equipo con un triple lejano poniendo a su equipo a 8 con 2 minutos para jugar. Un gran robo y contraataque del americano ponía el 66-60, creando nervios en el banquillo ilerdense. Al salir del tiempo muerto Carrera se lía, pierde el balón y Matulionis enchufa desde el triple, 66-63. Con las pulsaciones al límite Schreiner comete otra pérdida y Pitts no perdona con un triple para empatar el partido a falta de un minuto. Tras un ataque local embarullado Carrera anota tras reverso y Matulionis fallando dos libres pone el electrónico en 68-67. Después de agotar la posesión Lleida, la última posesión recae en el HLA Alicante a falta de 11 segundos. El desastre llegaba con Tomàs agotando los 5 segundos para sacar y el balón volvía a ser para Lleida. Carrera fallaba uno de los dos tiros libres dándole la última posesión a Pitts para empatar o ganar y terminaba resbalando. Falló el HLA dos oportunidades para ganar y la victoria se quedaba en Lleida, 69-67.

Ficha técnica:

IGC Força Lleida (69): Schreiner (5), Cuellar (13), González (8), Fall (6), Carrera (17); Badji (8), Mata (-), Hughes (-), Lafuente (5), Rubin de Celis (-), Rosa (7), García (-). Entrenador: Gerard Encuentra.

HLA Alicante (67): Van Zegeren (6), Matulionis (15), Llompart (0), Simmons (15), Jakstas (0); Cabral (0), Arcos (6), Pilepic (11), Pitts (6), Tomàs (5), Noguerol (-), Menzies (3). Entrenador: Gonzalo García de Vitoria.

Parciales: 12-5/19-24/22-20/16-18

Pabellón Barris Nord. 500 espectadores.