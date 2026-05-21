Guardia Civil y Policía Nacional de Alicante refuerzan la coordinación con empresarios para fortalecer la seguridad en áreas industriales

La Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en Alicante en un encuentro de coordinación junto a representantes de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) y Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunitat Valenciana (ESA-CV), con el objetivo de seguir reforzando la colaboración público-privada en las principales áreas empresariales de la provincia de Alicante.

La reunión, celebrada en las instalaciones del Polígono Industrial de Las Atalayas de la capital, ha contado con la participación de entidades gestoras de destacadas áreas empresariales, entre ellas Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Ocaña Avanza y Mercalicante en Alicante; Elche Parque Industrial (Elche); Canastell, Inmediaciones y Torregroses en San Vicente del Raspeig; así como diversos parques empresariales de Alcoy, Elda, Villena, San Isidro, Monóvar, Muchamiel, Orihuela y Villajoyosa.

Refuerzo de la coordinación operativa

El encuentro ha tenido un marcado carácter técnico, abordándose cuestiones clave relacionadas con la evolución de la actividad delictiva en entornos empresariales, los protocolos de actuación y el papel fundamental de las Entidades de Gestión y Modernización en la Comunitat Valenciana.

Durante la jornada se ha puesto de relieve la importancia de reforzar los canales de comunicación y el intercambio de información entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de seguridad privada y el tejido empresarial. En este sentido, se han destacado las numerosas actuaciones conjuntas desarrolladas tanto en el ámbito preventivo como en el reactivo.

Atención a la ciberdelincuencia

Asimismo, se ha tratado la problemática de la ciberdelincuencia, exponiéndose por parte de expertos policiales los principales métodos delictivos detectados en la actualidad, así como recomendaciones básicas para la prevención y minimización de riesgos derivados de posibles ciberataques.

Los participantes han coincidido en la necesidad de continuar sensibilizando a las empresas sobre la importancia de integrar la seguridad como un elemento estratégico en su organización, así como de fomentar la formación del personal en medidas de prevención. Igualmente, se ha subrayado el papel esencial del personal de seguridad privada, cuya labor complementa la actuación policial en estos espacios mediante funciones preventivas, disuasorias y asistenciales.

Homenaje a una figura clave

El acto ha concluido con un emotivo homenaje a José Ramón Beneyto Poveda, representante de ESA-CV y promotor de estos encuentros de coordinación, recientemente fallecido.

La reunión ha sido valorada muy positivamente por los asistentes, consolidándose como un ejemplo de la necesaria cooperación entre el sector público y privado para garantizar la seguridad en áreas empresariales estratégicas y, en última instancia, el bienestar de la ciudadanía.