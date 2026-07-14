Fundación Telefónica y la Generalitat impulsan la formación en tecnologías digitales

Fundación Telefónica y la Generalitat Valenciana impulsarán a partir de 2027 un nuevo campus de formación tecnológica en Alicante. Ubicado en el antiguo edificio de Correos de Alicante, ofrecerá educación especializada y gratuita en competencias digitales para preparar a nuevos profesionales en las habilidades más demandadas por el mercado laboral, con formación en ámbitos como la inteligencia artificial, ciberseguridad, el desarrollo de software o la arquitectura de redes.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, han firmado en Madrid el protocolo de colaboración para poner en marcha una nueva sede del Proyecto 42 Fundación Telefónica para impulsar la empleabilidad en el sector tecnológico.

El jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat destinará alrededor de 10,3 millones de euros durante los próximos cuatro años para garantizar tanto la implantación como el funcionamiento del campus 42 Alicante, que se convertirá en la quinta sede de Fundación Telefónica en España, tras las de Madrid, Barcelona, Urduliz (Bizkaia) y Málaga.

Tras la firma del acuerdo, Pérez Llorca ha subrayado que la apertura de este campus, “uno de los más innovadores del mundo”, reforzará la apuesta de la Comunitat Valenciana “por la industria de tecnología avanzada”. El objetivo, según ha explicado, es dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, dado que alrededor de la mitad de las empresas del sector digital encuentra hoy dificultades para cubrir perfiles especializados.

En este sentido, Pérez Llorca ha destacado la gratuidad de la propuesta, sin coste alguno para las personas matriculadas, que proporcionará competencias digitales y una salida laboral acorde a las necesidades del mercado: "Se trata de un modelo gratuito, accesible, que elimina barreras y que permite a cualquier persona, con independencia de su situación, acceder a una formación de calidad en el ámbito tecnológico".

Por su parte, Isabel Salazar ha destacado el papel del proyecto como motor de empleo al señalar que, en la era de la inteligencia artificial, este proyecto es un referente formativo para los perfiles tecnológicos del mañana. Según la directora general, el objetivo no es formar a usuarios de tecnología, sino a quienes la desarrollan, diseñan, entrenan y protegen para dar respuesta a las necesidades de la economía de la Comunitat.

El nuevo campus ocupará la primera y segunda planta del antiguo edificio de Correos de Alicante, espacio que en la actualidad alberga la sede de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Se espera comenzar el plan de trabajo durante la primera mitad de 2027 con la primera Piscina, un proceso de selección de 26 días de duración.

Este campus de reconocido prestigio internacional incorpora una metodología pedagógica innovadora, basada en el aprendizaje práctico, la resolución de retos y la colaboración entre iguales. La iniciativa estará abierta a personas de perfiles diversos, si bien prestará una atención especial a la población joven con el objetivo de facilitar su incorporación a las profesiones digitales del futuro.

Del mismo modo, el campus contribuirá a atraer y retener talento y a consolidar Alicante y la Comunitat Valenciana como un destino académico y profesional de referencia en innovación educativa y transformación digital.

Queremos que cuando alguien piense en talento digital, piense en Alicante, y que nuestros jóvenes no tengan que irse para encontrar oportunidades en la economía digital porque ya las tendrán en su casa

El acuerdo tendrá una duración mínima de cuatro años, prorrogable por periodos anuales. Con esta apertura, Alicante se une a una red internacional de programación nacida en París, que ya cuenta con 56 sedes activas distribuidas globalmente y más de 21.000 estudiantes, consolidando a la Comunitat Valenciana como un polo tecnológico de referencia en el sur de Europa.