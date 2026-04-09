El fuego en las faldas del Maigmó evoluciona favorablemente

El incendio forestal que afecta desde el pasado martes por la tarde a la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi (Alicante), continúa este jueves con evolución favorable después de que se diera por controlado en la tarde de la pasada jornada.

A primera hora de este jueves trabajan en las labores de extinción dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante y dos unidades de bomberos forestales, detalla el organismo provincial.

En concreto, según el 112, los medios movilizados este jueves son tres unidades terrestres y dos autobombas de bomberos forestales, junto a dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se dio por estabilizado este pasado miércoles por la mañana y controlado sobre las siete de la tarde. Se originó pasadas las 17.15 horas del martes y afecta a la cara del Maigmó que da a Tibi, con llamas también detectadas en las inmediaciones del Racó de Creu.

Por el momento, las estimaciones son entre ocho y diez hectáreas quemadas, según indicó este miércoles el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga desde el martes por la tarde las causas del incendio forestal, dentro del término municipal de Tibi.

La previsión

Las temperaturas continuarán en ascenso durante este jueves en Alicante con intervalos de nubes altas y viento flojo variable.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan fenómenos significativos a lo largo del territorio. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas, posibles estratos bajos. Soplará viento del nordeste en el litoral de Alicante; con viento flojo variable en el interior tendiendo a este y sureste flojo por la tarde.

La máxima para Alicante llegará a los 24 grados.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este jueves es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el 112.

Para el viernes

Para este viernes 10, Aemet prevé que se mantengan los cielos poco nubosos, con polvo en suspensión en la mitad sur durante la segunda mitad del día, temperaturas en ligero ascenso y viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante.