La estación de autobuses de Alicante alcanzó un récord histórico con 2,7 millones de pasajeros

La estación de autobuses de Alicante ha logrado en 2025 un total de 2.720.901 viajeros, lo que supone un incremento del ocho por ciento respecto a 2024 (2.508.538) y casi 700.000 usuarios más que en 2023 (2.004.661). Se trata del mayor número de viajeros desde el inicio de la explotación de la terminal por la UTE Vectalia-Alsa en septiembre de 2011.

Según la empresa, este crecimiento es resultado de nuevos corredores, ampliación de horarios y tarifas "más competitivas" implantadas por la Generalitat, con actuaciones como el refuerzo de la conexión Alicante-Elche, con servicios directos entre ambas ciudades con la puesta en marcha del servicio Elx Rodalia, operado por Vectalia.

Además, ha continuado, se implantó una nueva concesión "con mejores frecuencias" hacia la Marina Baixa, la Marina Alta y València en 2024, operada por Alsa, y en 2025 se incorporaron dos nuevos corredores.

Por otro lado, los meses de julio y agosto registraron más de 550.000 viajeros, por lo que se conviertieron "en los de mayor afluencia del año" y, a su juicio, estos datos evidencian "la capacidad turística de la ciudad".

En concreto, destaca "especialmente" el colectivo joven, "que, impulsado por la campaña Verano Joven, llenó la estación y apostó por viajar de forma sostenible en los autobuses de las distintas compañías nacionales". También ha recordado que el pasado 30 de junio concluyó la gratuidad del transporte para jóvenes hasta los 30 años, vigente durante varios semestres.

Desde julio, la gratuidad se mantiene para los menores de 14 años a través del programa Mobilis30, mientras que en la estación se han implantado algunas medidas como bonos con descuentos de hasta el 40% y tarjetas monedero "que facilitan la conectividad entre municipios, reforzando el transporte público como una opción económica y cómoda".

Elche lidera la clasificación de ciudades conectadas, seguida de Santa Pola y Torrevieja, que suman más de 1,5 millones de viajeros entre todas ellas y sus áreas de influencia. Destacan los trayectos directos entre Alicante y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, "que en tan solo 30 minutos conectan ambas ciudades con una frecuencia de hasta 35 minutos entre cada salida, garantizando una conexión fiable, segura y económica para el colectivo universitario", ha subrayado Vectalia en un comunicado.

Igualmente, ha incidido en que los corredores de Gran Alacant, Santa Pola y Torrevieja concentran "gran parte" de los viajeros que llegan diariamente a la estación. Así, ha matizado que "muchos de ellos se desplazan atraídos por la oferta comercial de Alicante, mientras que otros lo hacen por el interés turístico del entorno". "Este flujo constante no solo dinamiza la actividad local, sino que refuerza el papel de Alicante como punto estratégico de conexión y bienvenida en el litoral", ha valorado.

Nodo estratégico

En este contexto, Vectalia considera que "la estación de autobuses consolida así su papel como nodo estratégico, con conexiones al arco mediterráneo", a puntos como Barcelona, València, Murcia, Granada, Málaga, Almería, Algeciras y Sevilla, y al corredor norte, a localizaciones como Teruel, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Santander.

Asimismo, resalta que ha sido punto de partida de viajes del Imserso, servicios para personas mayores y traslados organizados por la naviera MSC para cruceros con salida desde los puertos de València y Barcelona, lo que ha permitido a estos viajeros "disfrutar de las comodidades y servicios de la estación", según ha recalcado.

En esta línea" de mejora continua", en agosto se inauguró una nueva oficina de alquiler de vehículos AVIS, para ampliar "las opciones de movilidad" y favorecer "la intermodalidad entre transporte público y vehículo privado".

"A ello se suman servicios como cafetería, consigna segura, venta de billetes y atención al cliente personalizada, con el objetivo de que la estación sea mucho más que un punto de paso", han manifestado desde la compañía.

Proyectos para 2026

Del mismo modo, Vectalia ha avanzado que, "a lo largo de 2026, la estación de autobuses retomará la programación de eventos y exposiciones en sus instalaciones" y que, para ello, la dirección del recinto "ya ha establecido contacto con diversas asociaciones culturales, que han mostrado un notable interés en participar con exposiciones fotográficas, de pintura y otras disciplinas artísticas".

"La iniciativa que continúa abierta persigue un doble objetivo: por un lado, dar visibilidad y valor al trabajo de los artistas y colectivos participantes; por otro, ofrecer a viajeros y visitantes una experiencia cultural que haga más amena la espera en la estación", ha apostillado.

Finalmente, ha explicado que "la estación prepara la puesta en marcha de un concurso fotográfico centrado en sus destinos, una iniciativa que busca implicar tanto a profesionales como a aficionados, promocionar la diversidad de los lugares que conecta el servicio de transporte y reforzar el vínculo entre la estación, la cultura y el territorio".